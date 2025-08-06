Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış - Son Dakika
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Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış

Çetenin sır küpü! "Müptezel" her önüne gelene sahte diploma dağıtmış
06.08.2025 13:11
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Sahte diploma skandalında ortaya çıkan detaylar Türkiye'yi derinden sarsarken, çetenin 1 numarası Ziya Kadiroğlu'nun birçok yasa dışı işi "müptezel" diye bahsettiği sağ kolu Mıhyeddin Yakışır ile birlikte yaptığı öğrenildi. Çetenin sır küpü olan Yakışır'ın en çok sahte diploma yapan kişi olduğu ve ÖSYM sistemlerinde puan yükseltmesi yaptığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın e-imza soruşturması kapsamında hazırladığı ve mahkemece kabul edilen iddianamelerde ortaya çıkan bilgiler tartışılmaya devam ediliyor. İddianamelerde yer alan bilgilere göre, "organizatör" olarak tanımlanan 6 şüpheli e-imza çetesini yönetiyor. Bunlardan biri de Mıhyeddin Yakışır isimli şüpheli.

UYUŞTURUCU KULLANICISI VE SATICISI

Sahte diploma çetesinin 1 numarası Ziya Kadiroğlu'nun ifadesinde 'müptezel' diye bahsettiği Yakışır'ın uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı olduğu ortaya çıkarken, çete adına en çok sahte diploma yapan kişi olduğu öğrenildi.

EN ÇOK DİPLOMA DAĞITAN KİŞİ

Yakışır'ın 3 Suriyeli adına hat çıkardığı, istediği kişilerin telefon numaralarına ulaştığı tespit edildi. Sanığın daha sonra Ağrı İbrahim Çeçen, İnönü, Ege, Süleyman Demirel, Çanakkale Onsekiz Mart ve Atatürk Üniversitesi, Adana İl Milli Eğitim, Seyhan İlçe Milli Eğitim, Çukurova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte elektronik imza çıkardığı öğrenildi.

TORBACI DİPLOMA DAĞITMIŞ

Ortaokul mezunu olan sanığın girdiği sistemler sayesinde kendisini de lise mezunu yaptığı, bu yöntemle çok sayıda kişiye sahte diploma verdiği öne sürüldü. Operasyon çerçevesinde tutuklanan sanığın başta uyuşturucu satmak ve kullanmak olmak üzere 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

PATATES HAT KULLANIYORDU

İfadesinde patates hat olarak nitelendirilen sahte hat kullandığını kabul eden Yakışır'ın fotoğrafı kullanılarak çok sayıda e-imza üretildi. Yakışır'ın fotoğrafı kullanılarak üretilen e-imzalar arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda görev yapan bir başkomiser de yer alıyor. 134 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Yakışır'ın ayrıntılı ifadesine yer verildi. Yakışır ifadesinde adına sahte e-imza çıkarttıkları kamu görevlilerinin hiçbirini tanımadığını anlattı.

"PUANLARI YÜKSELTİYORLARDI"

Yakışır'a sorguda "ÖSYM web geçmişine ilişkin bağlantılar" soruldu. Yakışır, bu soruya ilişkin, "Ben ÖSYM'nin sistemlerinde puan yükseltmesi yaptıklarını biliyorum. Yine bu işlemleri Ziya Kadiroğlu ile Gökay Celal Gülen isimli şahıslar yapmaktadır" iddiasında bulundu. Yakışır, telefonuna UYAP web ve UYAP editör programlarının neden indirildiği yönündeki soruya da "UYAP ile ilgili programı kendi davalarımı sorgulamak için cep telefonuma ben kurmuştum, com.meb.mebanahtar isimli uygulamayı kesinlikle ben kurmadım. Bu uygulamayı Ziya Kadiroğlu kurdu, ben bu uygulamayı hiç kullanmadım" karşılığını verdi. Yakışır ifadesinin devamında ise "Ben tüm bildiklerimi samimi olarak anlattım. Yapılan illegal işlemlere benim bilgim yetmez. Ben Ziya Kadiroğlu isimli şahsın arandığımdan dolayı bana sahip çıkmasından kendisine güvendim ve bazı işlerinde kullanıldım. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARINA MÜDAHALE

İddianameye göre Mıhyeddin Yakışır'ın cep telefonunda PDF'ler halinde öğretmen ve müdür yardımcısı atama bilgileri çıktı. İddianamede, "Şüpheli bu bilgileri Ziya Kadiroğlu'nun telefonuna indirdiğini, Ziya'nın sahte e-imza üreterek öğretmen ve müdür yardımcısı yerleştirmelerine müdahale ettiğini beyan ettiği" ifade edildi. Ancak Yakışır'ın öne sürdüğü bu iddiaya ilişkin olarak iddianamede savcılığın herhangi bir tespiti ve değerlendirmesi yer almadı.

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Son Dakika 3.Sayfa Çetenin sır küpü! 'Müptezel' her önüne gelene sahte diploma dağıtmış - Son Dakika

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