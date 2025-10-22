Ceyhan\'da Aile içi Kargaşa: Anne Yaralı, İş Arkadaşı Öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde annesinin çalıştığı şantiyeye giden genç, annesini silahla yaralayıp iş arkadaşını öldürdü.

Olay, Yalak Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman K. (23), annesi Cevriye K.'nin (49) çalıştığı yemekhaneye geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ve onun iş arkadaşı Şemsettin Atmaca (57) ile tartışan Süleyman K., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Atmaca, ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan anne Cevriye K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - ADANA