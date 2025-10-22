Ceyhan'da Aile içi Kargaşa: Anne Yaralı, İş Arkadaşı Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Ceyhan'da Aile içi Kargaşa: Anne Yaralı, İş Arkadaşı Öldürüldü

Ceyhan\'da Aile içi Kargaşa: Anne Yaralı, İş Arkadaşı Öldürüldü
22.10.2025 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan'da genç, annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdü. Olay sonrası şüpheli yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde annesinin çalıştığı şantiyeye giden genç, annesini silahla yaralayıp iş arkadaşını öldürdü.

Olay, Yalak Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman K. (23), annesi Cevriye K.'nin (49) çalıştığı yemekhaneye geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ve onun iş arkadaşı Şemsettin Atmaca (57) ile tartışan Süleyman K., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Atmaca, ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan anne Cevriye K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Ceyhan, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ceyhan'da Aile içi Kargaşa: Anne Yaralı, İş Arkadaşı Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
Louvre Müzesi’ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu Louvre Müzesi'ndeki şok soygunda maddi kaybın boyutu belli oldu
Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor
Şampiyonlar Ligi’nde inanılmaz gece Tam 43 gol atıldı Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 43 gol atıldı
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

21:37
Osimhen’in tarihe geçtiği maçta Galatasaray, BodoGlimt’i cehennemden çıkarmadı
Osimhen'in tarihe geçtiği maçta Galatasaray, Bodo/Glimt'i cehennemden çıkarmadı
21:24
Barış Alper’e büyük şok Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı
20:49
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı
20:10
BodoGlimt teknik direktörünün zor anları
Bodo/Glimt teknik direktörünün zor anları
19:26
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
18:56
Başsavcılıktan “Minguzzi davası“ açıklaması
Başsavcılıktan "Minguzzi davası" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2025 21:57:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Ceyhan'da Aile içi Kargaşa: Anne Yaralı, İş Arkadaşı Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.