Ceyhan'da Boşanma Nedeniyle Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Ceyhan'da Boşanma Nedeniyle Silahlı Saldırı

Ceyhan\'da Boşanma Nedeniyle Silahlı Saldırı
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Boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasında kocası tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Yusuf A. (32), boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunun annesi Asya A.'nın (25) yanına giderek sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Asya A., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırının ardından yaklaşık 100 metre ileride eşinin ailesinin yaşadığı evin önüne giden Yusuf A., burada karşılaştığı baldızı M.G.'ye (16) de tabancayla ateş etti. İki saldırının ardından motosikletine binen şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Asya A. ve M.G., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Asya A., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Asya A. kurtarılamadı.

Asya A.'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.G.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındı

Olayı gerçekleştiren Yusuf A., Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Yusuf A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ceyhan, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da Boşanma Nedeniyle Silahlı Saldırı - Son Dakika

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