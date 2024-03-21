Kayseri- İncesu yolunda cezaevi nakil aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine yaralanan 11 kişi hastaneye sevk edildi.
Kayseri - İncesu yolunda yaşanan kazada cezaevi nakil aracı devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Cezaevi nakil aracı devrildi: 1'i ağır 11 yaralı - Son Dakika
Bilecik'te bir araç sürücüsü, Tevfikbey Caddesi'ni Cumhuriyet Caddesi'ne bağlayan kaldırımın üzerine aracını park etti. Bu durum, yayaların tepkisine neden oldu ve Bilecik'te pek çok noktada benzer durumların yaşandığı görüldü. Yayalar, sürücüleri duyarlı olmaya ve kaldırım üzerinde yapılan parklarda haklarının korunmasını talep etti.
Elazığ'da 2022 yılında oğlunun düğünde eşini silahla başından vurarak öldürüp kızını da yaralayan şahıs, saklandığı samanlıkta yakalandı. Şahıs, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Coronation Street yıldızı Tina O'Brien, evinin yakınında genç kızlar arasında çıkan şiddetli bir kavganın ortasında kaldı. Evinin önünde genç kızların kavga ettiğini gören 40 yaşındaki Tina, genç kızları ayırmak için dışarı çıktı ancak kavgaya dahil oldu. Olayın ardından Tina'nın çok üzgün olduğu ve yakın çevresine böyle utanç verici bir olaya karışmasından dolayı pişman olduğunu söylediği aktarıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde bulunan bir taş ocağında meydana gelen kazada, Şahmeran Karaca (46) kayalık alandan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Karaca, Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Düzce'de telefonla aradığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İstanbul'da ikamet eden D.C, Karabük'te yaşayan Irak uyruklu A.F'yi telefonla arayarak 'Adınız terör örgütüne karıştı, sınır dışı edileceksiniz.' diyerek evdeki tüm paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi. A.F, şüphelinin yönlendirmesiyle Düzce'ye gelerek paraları teslim etmek istedi ancak durumdan şüphelenerek yardım istedi. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek D.C'yi gözaltına aldı. Şüpheli D.C, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları sırasında fore kazık çalışması yapan işçiler, toprak altında kaldı. İtfaiye, iş makineleri, 112 ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde, bir evde mumdan çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi. Evdekilerin hızlı müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, içeriden çıkan Kuran'ın yanmadığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İstanbul Bağcılar'da mahalle sucusu Metin Şenay'ın 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu çocuklardan R.Ş.'nin annesi konuştu. Yaşananları fark etmediğini belirten anne S.Ş., "Öyle bir şeytanmış ki, hiç kimseye yüzünü göstermemiş. Öyle sucumuzdu, gidip geliyordu. Fark etmedim, devamlı konuşuyordum, sormuştum kızıma ama... Felç olma konusunu abartmışlar, felç olmadı, bir sıkıntısı yok" dedi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Ayrıca, firari hükümlü de yakalandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, M.A.K. isimli şahsın aracında 50 adet birer litrelik şişeler halinde kaçak viski ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
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