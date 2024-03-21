Cezaevi nakil aracı devrildi: 1\'i ağır 11 yaralı

Coronation Street Yıldızı Tina O'Brien, Genç Kızlar Arasındaki Kavganın Ortasında Kaldı

Coronation Street yıldızı Tina O'Brien, evinin yakınında genç kızlar arasında çıkan şiddetli bir kavganın ortasında kaldı. Evinin önünde genç kızların kavga ettiğini gören 40 yaşındaki Tina, genç kızları ayırmak için dışarı çıktı ancak kavgaya dahil oldu. Olayın ardından Tina'nın çok üzgün olduğu ve yakın çevresine böyle utanç verici bir olaya karışmasından dolayı pişman olduğunu söylediği aktarıldı.