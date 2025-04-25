CHP'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor - Son Dakika
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CHP'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor

CHP\'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor

CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği direk danslı gösteriye tepki yağmaya devam ediyor. Skandala AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, ''Tarihimize ve değerlerimize yapılmış bir saygısızlıktır'' diyerek tepki gösterirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, ''Milli benliğimize vurulmuş darbedir'' dedi.

25.04.2025 23:21
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CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlediği etkinlikte sergilenen müstehcen görüntüler tepki toplamaya devam ediyor.

"TARİHİMİZE VE DEĞERLERİMİZE SAYGISIZLIKTIR"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan da Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bu onuru lekeleyen her eylem, tarihimize ve değerlerimize yapılmış bir saygısızlıktır"diyerek tepki gösterdi.

Öztaylan şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız maalesef CHP'li Balıkesir Altıeylül Belediyesi'nin yaptığı skandal kutlamalarla hüsrana dönüşmüştür. Müstehcen kıyafetler giymiş bir kadının direk etrafında sözde dans gösterisinin ne egemenlikle ne de çocuklarla hiçbir alakası yoktur. 23 Nisan gibi arkasında büyük mücadeleler barındıran milli bir günün şahsi fantazi bir araç haline getirilmesi son derece yanlıştır. Bu tarz sözde kutlamalar şanlı tarihimize yakışmamaktadır. Milli bayramlarımız, milletimizin onurudur. Bu onuru lekeleyen her eylem, tarihimize ve değerlerimize yapılmış bir saygısızlıktır"

DURMAZ: MİLLİ BENLİĞİMİZE VURULMUŞ DARBE

Bir diğer tepki ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan geldi.

Durmaz, "Milleti birbirine düşürme umudunu, kaos ve kargaşa ümitlerini, 'savaş ilan ederim' tehditlerini bir kenara bırakarak belediyelerinde yaşanan rezaletlere yoğunlaşmasını tavsiye ediyorum" dedi.

SİVİL TOPLUM PLATFORM ÜYELERİNDEN TEPKİ

Balıkesir'deki sivil toplum platformları üyeleri de tepki gösterdi. Üyeler adına açıklamada bulunan Balıkesir Aile Platformu Temsilcisi Mustafa Yıldırım, "Bu organizasyon sadece bir dans gösterisi değil ahlaki sınırları aşan edep çizgisini silen, kamusal alanda haya perdesini yırtan bir tavırdır" diyen Yıldırım, şunları kaydetti: `Toplumsal tepkileri geçiştirmek yerine halkın karşısına çıkıp özür dilenmelidir. Bu rezilliğe onay veren asıl sorumlular yerine masum insanların görevden el çektirilmesiyle konu örtbas edilemez. Nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, ahlaktır, edep duygusudur, hayadır" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor

NE OLMUŞTU?

?23 Nisan 2025'te Balıkesir'in CHP'li Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, bir kadının sahnede direk dansı yapması kamuoyunda büyük tepki topladı. Çoğunluğu çocuklardan oluşan izleyiciler önünde gerçekleşen bu gösteri, sosyal medyada hızla yayılarak eleştirilerin odağı haline geldi.?

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Balıkesir Valiliği, olayın toplumun genel ahlaki değerleriyle bağdaşmadığını belirterek, İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı da gösteriyi şiddetle kınayarak mülkiye müfettişi görevlendirdiğini açıkladı. ?

KÜLTÜR MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Altıeylül Belediyesi ise yaptığı açıklamada, söz konusu performansın onaylanan program akışı dışında ve belediyenin bilgisi dışında gerçekleştiğini belirtti. Belediye, Kültür Müdürü'nün görevden alındığını ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımların başlatıldığını bildirdi.

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Son Dakika 3.Sayfa CHP'li belediyenin direk danslı 23 Nisan etkinliğine tepki yağmaya devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • zeynep tekeli:
    Bir CHP li olarak yazıklar olsun diyorum bu bir terbiyesizliktir 56 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YA BU BELEDİYE KANUNU NA BIR MADDE EKLENSE BELEDİYELER KONSER FESTIVAL, DEVE GÜREŞİ, YAGLI GÜREŞ, DAHIL HIC BIR FAALİYET YAPMAZSA 29 1 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    bunlar reklam bir seçilirse siz ozaman göreceksiniz direği 1 0 Yanıtla
  • Serkan:
    Cehape neden iktidar olamaz böyle cahal adamlara belediye yi verirsen len beyin lazım ileriye düşünmek lazım oda bunlarda yok cehape genel başkanı bugün o belediye başkanının bir halta yaramazsin diye görevden alması lazım 0 0 Yanıtla
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