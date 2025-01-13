CHP'li Karasu: Rıza Akpolat'ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk - Son Dakika
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CHP'li Karasu: Rıza Akpolat'ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gelişmenin ardından CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu, itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Karasu, "Belediyeyle alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten" dedi.

13.01.2025 23:55
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İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için düğmeye basan emniyet ekipleri, 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı.

CHP'li Linda Gözde Karasu'dan itiraf gibi açıklama

CHP'Lİ İSİMDEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMALAR: ALINACAĞINI HEPİMİZ BİLİYORDUK ZATEN

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden bir video paylaşan ve oldukça öfkeli olduğu görülen Karasu, "Belediyeyle alakalı yaptığı usulsüzlüklerden dolayı Rıza Akpolat'ın alınacağını hepimiz biliyorduk zaten. Yani konuşuluyordu 'Bunu kesin artık alacaklar. Bu kadar da olmaz' dediğimiz olaylar gerçekleşiyor belediyede. " dedi.

CHP'li Linda Gözde Karasu'dan itiraf gibi açıklama

"DÖNEN DOLAPLARI HÜKÜMET BİLMİYOR MU?"

Karasu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bunu sen biliyorsun. Orda AK Parti'nin meclis üyesi yok mu? O bilmiyor mu? Hükümet bunu bilmiyor mu? Yani hükümette AK Parti de değil, başka bir parti olsa burada dönen dolapları bilmiyor mu?"

CHP'li Linda Gözde Karasu'dan itiraf gibi açıklama

"KAFAMI BOZARLARSA HEPSİNİN İPİNİ ÇEKERİM"

Konuya ilişkin bildiği çok şey olduğunu ifade eden Karasu, "Hakkımda işlem yapmaya kalkmasınlar. Kafamı bozmasınlar, onlara da girerim, hepsinin ipini çekerim" ifadelerini kullandı.

CHP\'li Karasu: Rıza Akpolat\'ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk

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Son Dakika 3.Sayfa CHP'li Karasu: Rıza Akpolat'ın usulsüzlüklerden dolayı alınacağını hepimiz biliyorduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa tufan:
    chp belediyeciliği şaşırmadım normal hırsızlık mayalarında var 22 4 Yanıtla
  • monşer null:
    Ak koyun Kara koyun belli oldu 21 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    suç ve ceza, yaptıysa ceremesine katlanacak, partizanlık yapmaya gerek yok 12 2 Yanıtla
  • Alparslan:
    yaw elebaşı aziz ihsan Aktaş ise bu adam nerde AKP'nin adamı bu nerde bu adam herkes gözaltı o adam yok enteresan 5 4 Yanıtla
  • 34gd0061:
    linda hanım bence sizin partiden ihraç edilmeniz lazım… Sen bence Show programlarına katıl, Chp İstanbul kadın kolları başkanlığına seni laik görmeyenler ne kadar haklı olduğunu anlamıştır.. Her iki kelimende Beykoz diyorsun Beykoz anadolu yakasına Avrupa yakasında olan Beşiktaş belediyesi ne alaka onu da seni dinleyenler anlamıştır, Nasıl bir piyon olduğunu, Sen bir kadın olarak biraz gururun varsa partiden istifa et.. Zaten seni bu partiden ihraç edecekler merak etme… İstanbul değil konu Türkiye az makjaş yap beynine kan gitsin… Son olarak ta şunu söyleyeyim konu ne rıza başkan nede Ahmet başkan, Konu Ekrem imamoğlu! ona gitmek için nabız yokluyorlar ama nafile bu Türk milleti artık kimin ne olduğunu çok iyi anladı… senin de ne olduğunu ha! linda……. Sen afkurmaya devam et… 1 6 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Yillardan beri ne kadar hakliymisim bos oy atmakla hepsi ayni hepsi menfaatci elbet hesap gunu kimin hakki kimsede ise verilecek dahada yazacam da siz anladiniz.!!! 5 2 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    akp chp ALLAH bunlardan bizleri korusun hepsi haramzade olmus ülkeye bak yaa hırsız dolandırıcı yolsuzluk her pislik mevcut 2 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Başkasının karısına kızına bakan larda söylemiş ken tam olsun başkasının parasına kocasına bakan kadınları da iki çift lafım olsaydı ya 1 1 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Madem biliyorsunuz niye hala hopluyorsunuz 2 0 Yanıtla
  • utku ergün:
    biz de yedik 1 0 Yanıtla
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