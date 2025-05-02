CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı

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Ankara'da 23 Nisan'da polisin "dur" ihtarına uymayarak CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı. Şoför, "Otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler" dedi.

02.05.2025 17:06
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Ankara'da 23 Nisan'da CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoför G.G, çıkarıldığı adli makamlarca "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan "Konutu terk etmeme" ve "Yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. G.G'nin ifadesi ortaya çıktı.

"FREN MESAFEM UZUN OLDUĞUNDAN DURAMADIM"

İfadesinde olay günü 23 Nisan etkinlikleri için genel başkana tahsisli makam otobüsü ile yaklaşık 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı ile Ulus'taki eski Meclise gitmek istediklerini belirten G.G., "Program akışına yetişmek için anayol yerine önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum" dedi.

"GİDECEĞİMİZ YERE ESKORT EŞLİĞİNDE GİTTİK"

G.G ifadesinin devamında, "Milletvekillerimiz araçtan inerek polisler ile konuştular. Daha sonra trafik şube müdürünün talimatı ile araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren trafik şube müdürü de gideceğimiz yere geldi. Yaklaşık 3 gün önce ifade için karakola çağırıldım. Ancak partide görev aldığım ve il dışında olduğum için ifadeye gelemedim. Ancak kendilerine Mersin'de de ifade verebileceğimi söyledim. Ankara'ya geldiğimde de ilgili polis ekiplerini arayarak ifade verebileceğimi söyledim ve kendi rızamla ifade vermeye geldim" şeklinde konuştu.G.G. ayrıca, emniyete veya devlete karşı bir kastının olmadığını söyledi.

EMNİYET'TEN SUÇ DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır.

Sürücü, görevli polis memurumuzun 'dur' ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında 'kasten öldürme', 'kasten yaralama' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüneceğini duyurmuş, Ankara Valiliği ise izin vermemişti. CHP, izin verilmemesine rağmen yürüyüşün başlangıç noktasını değiştirmemişti. 23 Nisan'da CHP milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarını taşıyan CHP otobüsünün şoförü G.G., polisin "Dur" ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine sürmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca G.G. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edilmişti. Nöbetçi mahkeme, "Birden fazla görevli memura mukavemet" suçundan "Konutu terk etmeme" ve "Yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrolle G.G'yi serbest bırakmıştı.

CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP otobüsünü polisin üzerine süren şoförün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • DARK PASSENGER:
    polis ölseydi nolacaktı çolugunu çogunu sen mi yoksa otobüsteki chplilermi besliyecekti şöförün terörden yargılanması alzım bence 83 12 Yanıtla
  • İlker ata:
    Sizin yalanınız batsın eskilerin bi lafı var bunların ağzına yalan yuva yapmış başlarındaki neyse en sonuna kadar çalışanların hepsi yalan dolan üç kağıt. 56 9 Yanıtla
  • 008294:
    yalan dolan talan 50 6 Yanıtla
  • 3014885:
    üç kağıtçılar. fren mesafesi kısaymış. hayatınız yalan olmuş sizin. Başkanınızdan caycınıza kadar işiniz gücünüz yalan dolan 29 7 Yanıtla
  • İLYAS GENCER:
    Şimdi hangisi ne inanalım fren mi millet vekili acaba 12 0 Yanıtla
  • ahmet3353:
    100 MT den göremedinmi polisi sanki aniden önüne çıkmış ta görememiş yalanına .... işiniz gücünüz yalan 0 0 Yanıtla
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