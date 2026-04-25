Çiriş bitkisi toplamak için gittiği dağlık alanda hayatını kaybetti

25.04.2026 21:59  Güncelleme: 22:04
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dağlık alanda çiriş bitkisi topladığı sırada rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kadirli ilçesinden arkadaşlarıyla birlikte çiriş bitkisi toplamak üzere Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çiğşar kırsalına giden Erdoğan Akbaş (57), dağlık alanda aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sarp ve engebeli araziye güçlükle ulaşan ekipler tarafından yapılan kontrolde, Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akbaş'ın cansız bedeni, jandarma helikopteriyle bulunduğu bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Kadirli, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek
Gaziantep’ten sonra ikinci ’mehter’ tartışması Denizli’de yaşandı Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı
Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı
ABD’li milyoner avcı fillerin altında can verdi ABD'li milyoner avcı fillerin altında can verdi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı
Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü

23:35
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest
23:19
Osayi Samuel’den çarpıcı itiraf: Babam koyu Fenerbahçeli, Beşiktaş’a...
Osayi Samuel'den çarpıcı itiraf: Babam koyu Fenerbahçeli, Beşiktaş'a...
23:10
Osimhen derbide oynayabilecek mi Kararı maç saatinde o isim verecek
Osimhen derbide oynayabilecek mi? Kararı maç saatinde o isim verecek
22:50
TFF’ye sürpriz çağrı: Bu sezon küme düşmeyi kaldırın
TFF'ye sürpriz çağrı: Bu sezon küme düşmeyi kaldırın
21:27
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
21:21
Netanyahu’dan Lübnan’a “şiddetli saldırı“ emri
Netanyahu'dan Lübnan'a "şiddetli saldırı" emri
21:21
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
