Eğlence Merkezinde Alkol Alıp Tartıştılar: Karar Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eğlence Merkezinde Alkol Alıp Tartıştılar: Karar Açıklandı

Eğlence Merkezinde Alkol Alıp Tartıştılar: Karar Açıklandı

Bursa'da bir eğlence merkezinden çıkan iki arkadaş arasında çıkan tartışmada, bir kişi diğerini içki şişesiyle yaraladı. Mahkeme, saldırganı 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer kişiye ise 'hakaret' suçundan para cezası verdi.

08.03.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, eğlence merkezinden çıktıktan sonra mekanın otoparkında alkol almaya devam ettiği arkadaşı Bahadır Ünlü'yü (43), tuvalet ihtiyacını otoparktaki araçların arasında giderdiği gerekçesiyle çıkan tartışmada, elindeki içki şişesiyle yaralayan Yunus Korkmaz'ın (42) 'kasten yaralama' suçuyla yargılandığı davada karar çıktı. Bahadır Ünlü'nün de Korkmaz'ı hakaret ederek, darbettiği gerekçesiyle 'müşteki şüpheli' olarak yer aldığı davada suçlamaları kabul etmeyen Korkmaz, "Bir kere kafasına vurdum, üzerime kan aktı. O esnada olayın şokuyla korkudan altıma kaçırdım. Beni darbeden Bahadır'dır" dedi. Mahkeme heyeti, Korkmaz'a, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verirken, Bahadır Ünlü'yü ise 'hakaret' suçundan para cezasına çarptırdı.

Olay Kasım 2022'de, Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanına gidip birlikte alkol alan Yunus Korkmaz ile Bahadır Ünlü, buradan çıktıktan sonra aldıkları içkileri, eğlence merkezine ait kapalı otoparkta içmeye devam etti. İddiaya göre Bahadır Ünlü, bu sırada tuvalet ihtiyacını otoparktaki araçların arasına geçerek giderdi. Ünlü'nün davranışına, alkolün de etkisiyle sinirlenen Korkmaz, "Oraya neden çişini yapıyorsun" diyerek önce hakaret sonra küfretti. Bunun üzerine, "Ben çişimi yaptıktan sonra sana gösteririm" diyen Bahadır Ünlü, bir anda Korkmaz'a saldırdı. Korkmaz, yaşanan arbede sırasında kendisini darbeden Ünlü'nün kafasına elindeki içki şişesiyle vurdu. Yüzünde ve kafasında yarıklar oluşan Ünlü, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Birbirinden şikayetçi olan taraflar gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Korkmaz ve Ünlü hakkında Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'OLAYIN ŞOKU İLE ALTIMA KAÇIRDIM'

Her 2 sanığın da 'müşteki şüpheli' olarak yer aldığı, Korkmaz'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs', Ünlü'nün ise 'basit yaralama' suçuyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen ve Bahadır Ünlü'nün kendisine saldırdığını ve darbetmeye başladığını söyleyen Yunus Korkmaz, "Bahadır ile eğlence mekanından çıkıp, bir alkol daha aldık ve otoparkta içmeye karar verdik. Alkol aldığımız sırada Bahadır sıkıştığı için araçların arasına küçük tuvaletini yaptı. Ben de kendisine şaka amaçlı küfretmeye başladım. Çok alkollüydüm, ne dediğimi hatırlamıyorum. Bahadır tuvaletini yaptığı sırada, 'Dur çişim bitsin, sana göstereceğim' dedi ve ardından koşarak yanıma geldi ve beni darbetmeye başladı. Elimde içki şişesi vardı. Yere düştüğümüzde kırılıp kırılmadığını hatırlamıyorum. Kendimi korumak amacıyla, elimdeki içki şişesini bir kez Bahadır'ın kafasın vurdum, üzerime kan aktı. Olayın şoku ile altıma kaçırdım. Beni darbeden Bahadır'dır. Pişmanım ama şikayetçiyim" dedi.

'ANAMA, BACIMA KÜFRETTİ, ARKAMDAN GELİP BANA VURDU'

Bahadır Ünlü ise Yunus Korkmaz'ın anlattıklarının doğru olmadığını, Korkmaz'ın gece boyunca kendisini uyarmasına rağmen küfürlü konuştuğunu belirterek, "Olay günü yeğenim R.K. ile buluşmak üzere Özlüce'deki adını bilmediğim mekana gittim. Gittiğimde yeğenim orada değildi. Daha önceden birkaç defa görmüşlüğüm olan diğer sanık Yunus'u gördüm. Bana R.K.'nin geleceğini söyledi. Ben de oturdum, onunla beraber alkol almaya başladım. Burada Yunus bana devamlı küfürlü konuştu. Anama, bacıma sinkaflı küfürler etti. Uyuşturucu madde kullandığını, başka bir yere geçip orada uyuşturucu kullanabileceğini söyledi. Beni de oraya gitmem için zorladı. Ben oradan uzaklaşmak istedim ancak kendisinden korktum. İlk mekandan ayrılıp, bir altındaki diğer mekana geçtik. Ben hala yeğenimin geleceğini zannediyordum. Daha sonra oradan da ayrıldık. Ben kendisinden ayrılıp gidecekken, peşimden gelerek arkamdan bana vurdu. Ben hiçbir şekilde kendisine saldırmadım. Ne olduğunu bilmediğim bir cisimle, beni boğazımdan yaraladı. Ben elinde bıçak veya içki şişesi olduğunu görmedim. Mekandan çıkarken elinde içki şişesi vardı. İlk olarak da içki şişesi ile kafama vurmuştu. Sonrasında çantasından veya üzerinden çıkardığı bir cisimle, boğazımı yaraladı. Otoparka gidip de benim orada tuvaletimi yapmam gibi bir durum olmadı. Sanık Yunus'u benim üzerimden 2 kişi gelerek aldı. Sonra ben kaçmaya başladım. Kaçarken yolda düşüp bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Şikayetçiyim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

'OLAY, 2 ARKADAŞIN ALKOLÜN ETKİSİYLE KAVGA ETMELERİNDEN İBARET'

Bahadır Ünlü ile müvekkili Yunus Korkmaz'ın arkadaş olduğunu belirten avukat Hakan Gündoğdu ise Korkmaz'ın öldürme kastı olmadığını, alkolün de etkisiyle 2 arkadaş arasında kavga çıktığını belirtip, şunları söyledi:

"Müvekkilim ile müşteki Bahadır Ünlü, arkadaş olup, olay gecesi birlikte bara giderek alkol alıp sohbet etmişlerdir. Sonra da buradan çıkıp, yine alkol alarak otoparka gitmişlerdir. Bahadır, araçlar arasında küçük tuvaletini yaptığı sırada, müvekkilim alkolün de etkisiyle şaka amaçlı küfürlü konuşmuş, Bahadır da buna kızarak, bir şey demeden tekme ve yumrukla vurmaya başlamış. Birlikte yere düşmelerinden sonra da Bahadır'ın, yumrukla vurmaya devam etmesi üzerine müvekkilim kendisini korumak için, elindeki içki şişesiyle Bahadır'ın kafasına vurarak onu yaralamıştır. Müvekkilim kendisine nazaran, fiziken çok daha iri yapılı ve güçlü olan Bahadır'a karşı kendini savunmak zorunda kalmıştır. O anki hal ve şartlara göre, başka türlü hareket etme imkanı bulunmadığından, elindeki şişeyle müştekiye vurması, kendisine karşı devam eden saldırı ile orantılıdır. Olay tamamen, aralarında hiçbir husumet olmayan 2 arkadaşın, alkolün etkisiyle tartışıp kavga etmelerinden ibarettir."

MAHKEME HEYETİ SUÇUN VASFINI DEĞİŞTİRDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Yunus Korkmaz'a, suçun vasfını değiştirerek, 'kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verirken, Bahadır Ünlü'yü ise 'hakaret' suçundan para cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

Bursa, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eğlence Merkezinde Alkol Alıp Tartıştılar: Karar Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ünye'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı
    12:10 Ünye'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

    Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 45 gram taş kokain, 490 adet ekstazi ve 109 adet sentetik ecza ele geçirildi.

  • Fatih Terim fonu dolandırıcılığı davası devam ediyor
    12:08 Fatih Terim fonu dolandırıcılığı davası devam ediyor

    Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.

  • Manavgat'ta lüks otomobil palmiyeye çarptı: Sürücü yaralandı
    11:57 Manavgat'ta lüks otomobil palmiyeye çarptı: Sürücü yaralandı

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

  • Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
    11:53 Samsun'da 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

    Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

  • Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 1 milyon 325 bin TL vurgun
    11:47 Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 1 milyon 325 bin TL vurgun

    Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendi yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, elde ettikleri delillerin ardından 15 ayrı eve baskın düzenleyerek 19 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

  • Nazilli'de Bağ Evinde Uyuşturucu Operasyonu
    11:45 Nazilli'de Bağ Evinde Uyuşturucu Operasyonu

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda, bir bağ evinde ve motosiklette yapılan aramada 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahsın uyuşturucu kullandığı sağlık kurumunda tespit edildi.

  • Afyonkarahisar Akçin İlkokulu Müdürü Yakup Kadri Işıkcı Hayatını Kaybetti
    11:44 Afyonkarahisar Akçin İlkokulu Müdürü Yakup Kadri Işıkcı Hayatını Kaybetti

    Afyonkarahisar eğitim camiasının sevilen Okul Müdürü Yakup Kadri Işıkcı, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu. Işıkcı'nın ani ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.

  • Arka Sokaklar'da Taksici Oğuz Erge Cinayeti Konu Alınıyor
    11:42 Arka Sokaklar'da Taksici Oğuz Erge Cinayeti Konu Alınıyor

    D Media tarafından yapımcılığı üstlenilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde, taksici Oğuz Erge cinayeti konu alınıyor. Tanıtım filmiyle duyurulan bölümde, bir taksi şoförünün aracına aldığı kişi tarafından öldürülmesi, İzmir'de yaşanan taksici cinayetlerini akıllara getiriyor.

  • Aydın'da terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı
    11:38 Aydın'da terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli yakalandı

    Aydın'ın Didim, Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlar kapsamında Didim ve Nazilli'de TKP/ML propagandası yapmak suçundan 3 şüpheli, Efeler, Kuşadası ve Yenipazar ilçelerinde ise PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.


11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
07:40 Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim Biden: ABD ordusuna Gazze limanında yardım rıhtımı kurulması talimatını verdim
18:48 Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak Kazada yaralanan genç korkunç ayrıntıyı anlattı! Eylem Tok ve oğlunun başı daha da ağrıyacak
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
10:10 Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem’in ardından hüngür hüngür ağladı Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem'in ardından hüngür hüngür ağladı
10:04 TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler TikTok fenomeni kadın 400 erkeğin saldırısına uğradı! Kıyafetlerini yırtıp taciz ettiler
10:04 Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi 3 ay deneme süresi var Özel okulun maaş teklifi öğretmeni isyan ettirdi! 3 ay deneme süresi var
09:46 Mersin, Kapıkule, Habur’da kaçakçılara büyük darbe Mersin, Kapıkule, Habur'da kaçakçılara büyük darbe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 12:11:12. #1.12#
SON DAKİKA: Eğlence Merkezinde Alkol Alıp Tartıştılar: Karar Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement