Çocuk parkında 10 kişiyi yaralayan saldırganlardan pes dedirten savunma - Son Dakika
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Çocuk parkında 10 kişiyi yaralayan saldırganlardan pes dedirten savunma

Çocuk parkında 10 kişiyi yaralayan saldırganlardan pes dedirten savunma
08.06.2026 14:41  Güncelleme: 14:43
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında çıkan kavganın ardından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin ifadesinde, parka "korkutmak amacıyla" giderek ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkında yaşanan tartışma saatler sonra silahlı saldırıya dönüştü. Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre Özkan Ç. (18), Emirhan Y. (18) ve Melih K. (18), parkta top oynadıkları Uğurcan V. (27) ve Berat V. (21) ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen kavga tarafların ayrılmasıyla sona erdi.

KAVGADAN SAATLER SONRA GERİ DÖNDÜLER

İddiaya göre olay yerinden ayrılan Özkan Ç., Emirhan Y. ve Melih K., yaklaşık iki saat sonra yeniden parka geldi. Özkan Ç., yanında getirdiği pompalı tüfekle parkta bulunan kişilere doğru peş peşe ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar daha önce kavga ettiği Uğurcan V. ve Berat V.'nin yanı sıra parkta bulunan Eymen Ç. (17), Ahmet Ç. (18), Osman Ş. (15), Ratibe A. (36), Bora V. (15), Yusuf S. (13), Davut Ç. (13) ve Musab U.'ya (16) isabet etti.

<a class='keyword-sd' href='/cocuk/' title='Çocuk'>Çocuk</a> parkında 10 kişiyi yaralayan saldırganlardan pes dedirten savunma

10 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Silah sesleri üzerine bölgede büyük panik yaşanırken, yaralılar ambulanslarla ve vatandaşların özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırının ardından şüphelilerin kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası saldırganların yakınlarına ait iş yerlerine yönelik olası saldırı ihtimali üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olay yerinden kaçan Özkan Ç., Emirhan Y. ve Melih K. kısa sürede yakalandı. Soruşturma kapsamında daha önceki kavgaya karıştıkları belirlenen Uğurcan V. ve Berat V. de gözaltına alındı.

Çocuk parkında 10 kişiyi yaralayan saldırganlardan pes dedirten savunma

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİK"

Pompalı tüfekle ateş açtığı belirtilen Özkan Ç.'nin ifadesinde, olaydan yaklaşık iki saat önce parkta darbedildiklerini öne sürerek, "Bu duruma sinirlendik. Yeniden parka giderek korkutmak amacıyla ateş ettik" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Saldırı, Güncel, Şiddet, İnegöl, Çocuk, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk parkında 10 kişiyi yaralayan saldırganlardan pes dedirten savunma - Son Dakika

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