Çocuk Sürücü Ceza Aldı

Avcılar'da küçük çocuğa çarptıktan sonra kaçarken park halindeki araçlara çarpan çocuk sürücü yakalandı. Toplamda 221 bin 219 lira ceza uygulanırken, suça sürüklenen çocuğun 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 5 Nisan Pazar günü Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 34 PMP 242 plakalı otomobilin sürücüsü sokak arasında bir çocuğa çarptı. Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşmak isteyen sürücü, park halindeki otomobillere çarparak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazaya karışan çocuğun park halindeki otomobillere çarparak olay yerinden kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşanan olay üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza yapan E.Y. isimli suça sürüklenen çocuğu yakaladı. Ehliyetsiz sürücüye ve otomobilin sahibine toplam 221 bin 219 lira ceza uygulanırken, araç ise 60 gün trafikten men edildi. E.Y'nin 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL