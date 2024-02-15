Kamyonla Çarpışan Otobüs Alev Alev Yandı: 2 Ölü, 5 Yaralı

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Çorum-Merzifon istikametinde Samsun'a doğru seyreden yolcu otobüsü bilinmeyen nedenle kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otobüs alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre otobüsteki 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANAN OTOBÜSÜ SÖNDÜRMEK İÇİN UĞRAŞTILAR

Alevlere teslim olan otobüsü söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma trafik ekipleri de trafik akışını durdurarak olası başka bir tehlikenin önüne geçmek için tedbir aldı.

YOLCU OTOBÜSÜ KÜLE DÖNDÜ

Ekipler, yangına müdahale etse de kısa sürede tüm aracı etkisi altına alan alevler nedeniyle otobüs hurda yığınına döndü. 2 kişinin can verdiği otobüste ortaya çıkan görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.