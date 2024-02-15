Kamyonla Çarpışan Otobüs Alev Alev Yandı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Kamyonla Çarpışan Otobüs Alev Alev Yandı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Çorum-Merzifon karayolu üzerinde meydana gelen feci kazada, Süleyman Ç. idaresindeki yolcu otobüsü, Muharrem İ. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı ve alev aldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

15.02.2024 11:18  Güncelleme: 11:34
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Çorum-Merzifon istikametinde Samsun'a doğru seyreden yolcu otobüsü bilinmeyen nedenle kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otobüs alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre otobüsteki 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YANAN OTOBÜSÜ SÖNDÜRMEK İÇİN UĞRAŞTILAR

Alevlere teslim olan otobüsü söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma trafik ekipleri de trafik akışını durdurarak olası başka bir tehlikenin önüne geçmek için tedbir aldı.

YOLCU OTOBÜSÜ KÜLE DÖNDÜ

Ekipler, yangına müdahale etse de kısa sürede tüm aracı etkisi altına alan alevler nedeniyle otobüs hurda yığınına döndü. 2 kişinin can verdiği otobüste ortaya çıkan görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kamyona çarparak yanan otobüste 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı
Kamyonla Çarpışan Otobüs Alev Alev Yandı: 2 Ölü, 5 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kamyonla Çarpışan Otobüs Alev Alev Yandı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamyonla Çarpışan Otobüs Alev Alev Yandı: 2 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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