Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün - Son Dakika
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Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün

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Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
29.07.2025 07:40
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Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
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Adana'nın Çukurova ilçesinde aile içinde yaşanan tartışma sırasında baba, tabanca ile eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında evde bulunan ailenin diğer çocuğu olan Eda Verimli'nin silah sesleri üzerine evden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, infaz koruma memuru Eyüp Verimli henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Merve ile kızı Elif Verimli'yi tabanca ile vurarak öldürdü.

KÜÇÜK KIZI KAÇARAK KURTULDU

Bu sırada çiftin diğer kızları, silah seslerini duyunca evden kaçarak komşularına sığındı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin kapısına polisin geldiğini fark eden Eyüp Verimli, teslim olmamak için aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Çukurova'da Aile İçi Cinayet ve İntihar: İnfaz Koruma Memuru Eşi ve Kızını Öldürdü

AİLENİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah sesleri ve evden yükselen yardım çağrıları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, Eyüp, Merve ve Elif Verimli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı sitenin önünde toplanan yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

DİKKAT ÇEKEN YAZI: "BEN SENİ TESADÜFEN SEVİM..."

Kocası tarafından öldürülen Merve Verimli'nin sosyal medya hesabındaki, "Kızlarım olsun bana bir şey olmaz", "Sen beni tesadüfen gördün, ben seni yanlışlıkla sevdim" yazısı ise yürekleri dağladı.

Çukurova'da Aile İçi Cinayet ve İntihar: İnfaz Koruma Memuru Eşi ve Kızını Öldürdü

Çukurova, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Adana, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • emre123456789:
    bak sen adamın ekmeğini yi yanlislikla sevdim böyle birşey. varmı birde çocuk yapıyor o adam ne olduda vurdu kendinde öldürdü 9 3 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    ülkece açık hava tımarhanesine döndük...ama şu bir gerçekki infaz koruma memurlarının çoğunluğunun pskolojisi bozuk ezik tipler 4 5 Yanıtla
  • Efraim Montana:
    Bak hiçbir şey olmadı. Sadece hiç oldun... 0 0 Yanıtla
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