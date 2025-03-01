Daltonlar Çetesi'nin Kilit İsimleri Türkiye'ye Getirildi - Son Dakika
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Daltonlar Çetesi'nin Kilit İsimleri Türkiye'ye Getirildi

Polonya'da yakalanan Sinan Memi ve Atakan Avcı, Türkiye'ye getirildi; suç haritaları deşifre oldu.

01.03.2025 09:32
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Polonya'nın başkenti Varşova'da 5 ay önce düzenlenen uluslararası operasyonla yakalanan ve önceki gün Türkiye'ye getirilen organize suç dünyasında kanlı eylemlerle anılan Daltonlar çetesinin kilit ismi Sinan Memi'nin suç haritası deşifre oldu. Bulgaristan'da yakalanan ve uyuşturucu ticaretinden 30 yıl hapis cezasıyla yargılanan Atakan Avcı ile birlikte ülkeye getirilen zanlıların polisteki sorgusu sürüyor.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Interpol, Europol, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, kırmızı bültenle aranan Daltonlar adlı çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi Sinan Memi 20 Eylül'de Polonya'nın başkenti Varşova'da, uyuşturucu ticaretinden 30 yıl hapis cezasıyla yargılanan Atakan Avcı ise Bulgaristan'nın başkenti Sofya'da yakalanmış, söz konusu iki suçlu, emniyete ait özel uçakla Özel Harekat ekibinin refakatinde Perşembe günü Türkiye'ye getirilmişti.

Uluslararası operasyonla yakalanan, adı organize suç dünyasında kanlı eylemlerle anılan Daltonlar organize suç ağının kilit isimlerinden örgüt yöneticisi Sinan Memi'nin karıştığı eylemlerin şifreleri çözüldü. Interpol, Europol, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda önce Ankara'ya getirilen, oradan da dün akşam saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirilerek emniyette sorguya alınan Memi'nin, 1 Şubat 2023 tarihinde Sarıyer İlçesi Uskumruköy'de F.Y. isimli şahsın öldürülmesinde tetikçilik yaptığı, 18 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde bir film setine yönelik gerçekleştirilen kurşunlama konusunda azmettirici olduğu saptandı.

Bakırköy'de yağmalama olayına karışan da Üsküdar'da iş adamının ölümünde azmettiren aynı isim Daltonlar suç örgütünden ayrıldıktan sonra 10 Eylül 2024 tarihinde Üsküdar'da kozmetik ürünleri satan firmanın sahibi Kemal Çağlar Temel'in, iş yeri önünde maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıyla öldürülmesinde "azmettirici" olarak arandığı, Bakırköy ilçesinde bulunan bir iş yeri sahibinin yağma amaçlı tehdit edilmesi olayına doğrudan karıştığı, yine 27 Eylül 2024 tarihinde A.M.N. isimli bir kişinin ikametine yapılan keşif sonrasında çalıntı motosiklet ve silahla yakalanan 2 şüpheliyi azmettirdiği tespit edildi.

Organize suç dünyasında gerçekleştirilen kanlı eylemlerle anılan Memi, 20 Ekim2024'te Polonya'nın başkenti Varşova'da yakalanmıştı. Yakalandıktan beş ay sonra İnterpol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı işbirliği ile önceki gün ülkeye getirilmişti.

Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, istanbul, Varşova, Polonya, Türkiye, Son Dakika

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