DEAŞ\'a Finans Sağlayan 7 Şüpheli Yakalandı

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DEAŞ'ın finans kaynaklarına operasyon: 7 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının ortaya çıkarılması, faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmada, 7 şüpheli belirlendi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasıyla amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin merkezli İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Manisa, Karabük ve Şırnak olmak üzere 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konulurken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri ise 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.