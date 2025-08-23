Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi - Son Dakika
Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi

Define bulmak için defalarca kazılan mezarlık mahalleliyi isyan ettirdi
23.08.2025 09:20  Güncelleme: 10:44
İstanbul Arnavutköy'de bir mezarlık define arayanlar tarafından defalarca kazıldı. Definecilerin "Ermeni mezarlığı" iddiasıyla gerçekleştirdiği kazılarda kemiklerin dışarı saçıldığı görüldü. Muhtar ve mahalleli duruma tepki gösterdi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yassıören Mahallesi'nde bulunan bir mezarlık defineciler tarafından üçüncü kez kazıldı.

Olay, Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta yaşandı. İddiaya göre, defineciler, bir vatandaşın mezarını "Ermeni mezarlığı" olduğunu öne sürerek üçüncü kez kazdı. Mezarlığa dua etmek için gelenler açılmış mezarı görünce şok yaşadı. Daha önce jandarma ekiplerince yakalanan şahısların ifadelerinde define aramak için mezarı kazdıklarını itiraf ettikleri, ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

'Ermeni mezarlığı' diyerek dadandılar! Yakınlarının kemiklerini dışarıda bulan mahalleli isyanda

"51 SENE ÖNCE GÖMÜLMÜŞ VATANDAŞIN MEZARINI KAZMIŞLAR"

Mezarlıkta kemiklerin sağa sola savrulduğu, bazı mezarların defalarca kapatılıp yeniden kazıldığı belirtilirken, mahalleli ve muhtar yaşananlara isyan etti. Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, "Mezarları akşam yine kazmışlar. Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakaladık, ifadelerini aldılar, mahkemeye sevk edildiler, serbest bırakıldılar. Kanunlarımız bana göre çok hafif kalıyor. 51 sene önce gömülmüş vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıda. Böyle terbiyesizlik olmaz. Muhtar olarak da vatandaş olarak da çok rahatsızım. Artık çözüm istiyorum, büyüklerimiz önlem alsın. Şu an kazılan mezar dedemin dayısı Yaşar Yücel'in mezarı. Kemikler dışarıda. Adamı yakaladığımızda, 'Ayıp değil mi, niye Müslüman mezarı kazıyorsun?' dedim. O da bana, 'Kemiklerini çalmadık, duruyor,' dedi. Dalga geçer gibi. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten" şeklinde konuştu.

Öte yandan, definecilerin talan ettiği mezarlık ve çevresi dron kamerasıyla havadan da görüntülendi. Görüntülerde mezarlığın metrelerce kazılarak kemiklerin ortalığa çıktığı ve sağa sola savrulduğu görüldü. Çalışma yapan definecilerin etrafta bıraktığı eldiven ve define kazmaya yarayan eşyalar da görüntülendi.

Kaynak: İHA

Arnavutköy

10:19
