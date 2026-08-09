Tünelde can pazarı: Yaşlı çift feci şekilde can verdi

mw9f5jdtdy:

herkesin çok dikkat etmesi gerekir, ancak belirli yaşlardaki insanların daha çok dikkat etmesi gerek.bende ileri yaştayım.aracıma binerken tamamen yola odaklaniyorum.yaşım var cok dikkat etmem gerek diyorum.trafik ve kurallarına uyuyorum.