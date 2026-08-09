Tünelde can pazarı: Yaşlı çift feci şekilde can verdi - Son Dakika
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Tünelde can pazarı: Yaşlı çift feci şekilde can verdi

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Antalya ile Konya’yı birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli’nde meydana gelen kazada duvara çarpan araçtaki çift hayatını kaybetti.

Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli'nde meydana gelen kazada duvara çarpan araçtaki çift hayatını kaybetti.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DUVARA ÇARPTI

Kaza, İbradı ilçesi Başlar Mahallesi sınırlarında bulunan D-687 kara yolu Demirkapı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden Mehmet Durdu'nun kullandığı 07 GJ 370 plakalı hafif ticari araç, Demirkapı Tüneli içerisinde kontrolden çıkarak acil durum cebinin duvarına çarptı. 

Tünelde can pazarı: Yaşlı çift feci şekilde can verdi

YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazada araçta bulunan sürücü Mehmet Durdu (67) ve eşi Emine Durdu (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çiftin hayatını kaybettiği araç ise hurdaya döndü.

Tünelde can pazarı: Yaşlı çift feci şekilde can verdi

Tünel içerisinde jandarma trafik ekipleri gerekli önlemleri alırken, araç yoldan kaldırılıncaya kadar trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Antalya, Ulaşım, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tünelde can pazarı: Yaşlı çift feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    tünel içindeki set çıkıntıya çarpmış,yatay olsaydı bu hadise yaşanmazdı sanırım mühendisin işine karışmak gibi olmasın Lakin ölümüne sebebiyet vermiş.Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    herkesin çok dikkat etmesi gerekir, ancak belirli yaşlardaki insanların daha çok dikkat etmesi gerek.bende ileri yaştayım.aracıma binerken tamamen yola odaklaniyorum.yaşım var cok dikkat etmem gerek diyorum.trafik ve kurallarına uyuyorum. 0 0 Yanıtla
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