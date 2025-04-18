Denizli\'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, karayolu kenarındaki çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, bebeği kim ya da kimlerin çöp konteynerine attığı araştırılıyor.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Sümer Mahallesi Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yanında meydana geldi. Yoldan geçen bir hurdacı karayolu kenarındaki çöp konteynerini karıştırırken, siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bebek buldu. Hurdacının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri çöpteki bebeğin öldüğünü, yeni doğmuş olduğunu ve göbek bağının bile kesilmediğini belirledi.

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrası erkek bebeğin cesedi otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.