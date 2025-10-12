Denizli'de Düğün Hazırlığı Sırasında Tavan Çöktü - Son Dakika
Denizli'de Düğün Hazırlığı Sırasında Tavan Çöktü

Denizli\'de Düğün Hazırlığı Sırasında Tavan Çöktü
12.10.2025 07:14
Denizli'de düğün hazırlığı yapan ailenin bulunduğu evin tavanı çökünce 6 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 272/3 sokak üzerindeki tek katlı kerpiç evde meydana geldi. Hamit Tan'a ait evde Pazar günü gerçekleşecek olan düğünün hazırlıkları yapılıyordu.

Düğün hazırlığı yapan ailenin üzerine evin tavanı çöktü

ÇEREZ PAKETLEYİP OYUN OYNARKEN FACİA

Düğünde dağıtılacak çerezlerin hazırlanırken, aile üyeleri bir yandan da kendi aralarında oyun havası ile eğlendiği öğrenildi. Ailenin mutlu hazırlıkları sırasında içerisinde bulundukları kerpiç evin tavanı çöktü. Tavanın çökmesiyle birlikte evdekilerin yardım çığlıkları yükseldi.

6 KİŞİ YARALANDI

Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, polis, itfaiye ve SAR arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, UMKE, itfaiye ve SAR ekipleri tavanı çöken eve girerek içeride bulunan yaralıları tahliye etti. Tavanın çökmesi üzerine yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EV MÜHÜRLENDİ

Ekipler tavanı çöken evde detaylı incelemelerinin ardından ise kerpiç ev mühürlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Güvenlik, Olaylar, denizli, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

