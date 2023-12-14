 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de Genç Kızın Çantasından Kredi Kartı Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de Genç Kızın Çantasından Kredi Kartı Çalındı

Denizli'de bir genç kızın unuttuğu çantasından çalınan kredi kartıyla 5 bin liralık alışveriş yapıldı. Hırsız güvenlik kameralarına yakalanırken, genç kız yaşananları hesabını kontrol etmek isteyince fark etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Denizli\'de Genç Kızın Çantasından Kredi Kartı Çalındı
14.12.2023 - 11:40,
Abone Ol

Çantasının çalındığını hesap bakiyesini görünce anladı: Şüpheli şahıs alışveriş yaparken kameraya yakalandı

Genç kızın unuttuğu çantasından kredi kartını çalan hırsız, temas limitinden faydalanarak 5 bin liralık alışveriş yaptı

DENİZLİ - Denizli'de genç kızın unuttuğu çantasından kredi kartını çalan şüpheli, temassız ödeme seçeneğini kullanarak 5 bin liralık tekel ürünü satın aldı. Hırsız alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yakalanırken, genç ise saatler içerisinde yaşananları hesabını kontrol etmek isteyince anladı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Burcu Arslan (21), arkadaşıyla birlikte eve dönmek için taksi bekledikleri durakta çantasını unuttu. Taksi ücretini arkadaşının ödemesi nedeniyle çantasına ihtiyaç duymayan genç kız, saatler sonra beklediği para transferini kontrol etmek için mobil uygulamaya giriş yaptığı esnada hayatının şokunu yaşadı. Kart hareketlerinde 5 bin liralık alışveriş yapıldığını fark eden Arslan, çantası ve cüzdanının çalındığını anladı. Kartın temassız özelliğiyle tekel ürünü satın alındığını gören Arslan, alışverişlerin yapıldığı işletmelerin yolunu tuttu. Kredi kartının kullanıldığı anları güvenlik kamerasından izleyen Arslan, kartını iptal ettirdikten sonra bakiyesinin yarısından fazlasını bitiren şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Genç kızın unuttuğu çantasını geri getirmek yerine kartını çalıp alışveriş yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

"Görüntülerde şahıs çok rahattı"

Rahat tavırları ile pes dedirten hırsızın yakalanmasını isteyen Burcu Arslan, "Arkadaşımla taksiye bindik ve evime geldim. Araçtan indikten sonra ödemesini arkadaşım yaptı. Biraz hasta olduğum için evde uzanıyordum ve arkadaşımdan para transferi bekliyordum. Banka hesabıma girip baktığımda ise 8-9 bin TL yakın para hesabımda bulunuyordu. İncelediğimde hesabımdaki bakiyenin düşük olduğunu fark ettim. Arkadaşıma en son harcama yapılan işletmeler de ürün alıp almadığını sordum ve olumsuz yanıt alınca ne olduğunu anlamadım. Sonra alışveriş yapılan işletmelere gittim ve tek tek aramaya başladım. Sonra alışveriş yapılan işletmelerdeki görüntüleri izledim. Görüntülerde şahıs çok rahattı ve hemen şikayetçi olmak için karakola gittim. Yani normal bir şekilde kartın kendisine aitmiş gibi alışveriş yapmış. Ben yemedim sen ye der gibi hareket etmiş. İlk önce şapkasız giriyor ve sonra kameralara yakalanmamak için şapka takıyor. Cüzdanım içerisinde kredi-hesap kartlarım, kimlik kartım, bir miktar nakit paramı almış. Kartımda yaklaşık 5 bin TL'ye yakın harcama var ve 4 bin TL kalmış durumda" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Burcu Arslan, Denizli, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3. Sayfa, Alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Genç Kızın Çantasından Kredi Kartı Çalındı - Son Dakika


12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13
Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10
Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06
Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar

Son Dakika
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48 Metropollerde saldırı talimatı veren PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10:47 Seyir halindeki otomobilin üzerime, kamyonla taşınan yüzme havuzu düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:24:34. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Genç Kızın Çantasından Kredi Kartı Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement