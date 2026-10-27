Denizli\'de Merkezefendi Belediyesine imar soruşturmasında 27 kişi gözaltına alındı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla 27 kişi gözaltına alındı.

Merkezefendi Belediyesine yönelik imar usulsüzlüğü soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Sabah mesaiye başlamak için belediyeye gelen personel ise içeriye alınmadı. Polis ekiplerinin belediye binasında arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında 16 Ekim tarihinde de belediye binasında polis ekiplerince arama yapılmıştı.