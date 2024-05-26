Denizli'de Oğul Anne ve Babasını Vurdu - Son Dakika
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Denizli'de Oğul Anne ve Babasını Vurdu

Denizli\'de Oğul Anne ve Babasını Vurdu

Denizli'nin Güney ilçesinde tarladan dönen anne babasına pusu kuran oğul, tek kurşunla hem annesini hem de babasını vurdu. Annenin öldüğü, babanın ise entübe edildiği olayın faili olan ve cinayet ihbarında bulunan evlat, "Beni dövüyordu. Korkutmak için ateş ettim. Babam beri arayınca gidip yardım ettim, ambulans çağırdım" dedi.

26.05.2024 13:30
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Denizli'nin Güney ilçesinde tarladan dönen anne babasına pusu kuran oğul, tek kurşunla hem annesini hem de babasını vurdu. Annenin öldüğü, babanın ise entübe edildiği olayın faili olan ve cinayet ihbarında bulunan evlat, "Beni dövüyordu. Korkutmak için ateş ettim. Babam beri arayınca gidip yardım ettim, ambulans çağırdım" dedi.

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Kargılık Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar Akdağlı ve eşi Cennet Akdağlı (55), Güney ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönmek için sepetli motosikletleriyle yola çıktı. Evlerine 100 metre kala pusuya düşürülen çiftte, av tüfeği ile 1 el ateş edildi. İlk önce motosikletin arkasında yolcu olarak oturan Cennet Akdağlı'ya isabet ederek bel kısmından giren domuz kurşunu, Yaşar Akdağlı'nın omurga kemiğini parçaladı. Belinden giren kurşun iç organları parçalayan Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı, ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma katil evladı samanlıkta iğne arar gibi buldu

Olayın ihbar edilmesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, KOM, Siber Suçlarla Mücadele ve Güney İlçe Jandarma Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda ekiple olaya müdahale edildi. Şüphelinin yakalanması için geniş bir çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayetin failini samanlıkta iğne karar gibi detaylı bir çalışmayla buldu. Olay yerinde araştırma yapan jandarma ekipleri, cinayet ihbarında bulunan oğlu Hakan Akdağlı ve diğer oğlunu ile olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Pusu kurdu, cinayet ihbarını yaptı

Cinayet ile ilgili sorgulamayı yapan ekipler olayla ilgili çelişki beyanlarda bulunan 23 yaşındaki Hakan Akdağlı üzerinde yoğunlaşılan mülakat sonucu, şüpheli suçunu itiraf etti. İlk ifadesine "Babam, bana eziyet edip, dövüyordu.

Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim. Silahı sakladım, sonra babam aradı koşarak yanına gittim. Yardım ettim ambulans çağırdım" diyen zanlı evlat, jandarmadaki sorgusunun ardından Buldan Adliyesine sevk edildi. "Kasten ve tasarlayarak adam öldürmek" suçundan adli makamlara sevk edilen oğulun, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.

Öte yandan, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen baba Yaşar Akdağlı'nın entübe edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Oğul Anne ve Babasını Vurdu - Son Dakika

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