Denizli'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
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Denizli'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı

Denizli\'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı

Denizli'de otobüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Sürücü tutuklandı.

06.12.2024 10:24
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Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsünün akaryakıt istasyonundan çıkan tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı kazada yaralanan İngiliz uyruklu kadın hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu iki yolcunun hayatını kaybettiği kazaya neden olan otobüs sürücüsü tutuklandı.

Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde Salı sabahı meydana gelen kazada; Aydın'ın Didim ilçesinden hareket ederek Antalya'nın Alanya ilçesine gitmek için sefer yapmakta olan 07 ABL 737 plakalı Temsa marka şehirlerarası yolu otobüsünün sürücüsü Ahmet G. (60), İzmir - Aydın - Denizli kara yolunda hareket halindeyken Duacılı Mahallesi'ne geldiğinde, akaryakıt istasyonundan yolan çıkan İsmail T. (36) idaresindeki 15 AAY 875 plakalı tırı fark etti. Ani manevra yaparak kazaya engel olmaya çalışan sürücünün tüm çabalarına rağmen yolcu otobüsü tıra yandan çarptı. Kazada otobüsün tek koltuklu olan sağ tarafında yolculuk eden Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Sürücü tutuklandı

Kazanın ardından yaralı olan otobüs sürücüsü Ahmet G., taburcu edildikten sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde sürücü Ahmet G., kazadan dolayı üzgün olduğunu, otobüsün aniden kayması nedeniyle otobüsün hakimiyetini kaybederek tıra çarptığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Otobüs kazasında yaralananlardan 2 muavin, 2 sürücü olmak üzere 16 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada ağır yaralanan İngiliz uyruklu Denise Sellars (71), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırılırken, işlemlerinin ardından cenazesinin kazada aynı otobüste bulunan eşine teslim edilerek İngiltere'ye götürüleceği öğrenildi. Kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ettiği belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Otobüs Kazası: 2 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika

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