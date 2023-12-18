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Denizli'de Üniformasıyla Nikah Masasına Oturan Uzman Çavuşun Sözleşmesi Feshedildi - Son Dakika
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Denizli'de Üniformasıyla Nikah Masasına Oturan Uzman Çavuşun Sözleşmesi Feshedildi

Denizli'de üniformasıyla nikah masasına oturan uzman çavuşun sözleşmesi bağlı bulunduğu birlik tarafından feshedilmesi sebebiyle konu yargıya taşındı. Mahkeme, bu fiilin sözleşme feshini gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta olmadığını, genç uzman çavuşun görevine geri dönmesine karar verdi.

Denizli\'de Üniformasıyla Nikah Masasına Oturan Uzman Çavuşun Sözleşmesi Feshedildi
18.12.2023 - 11:09,
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Denizli'de üniformasıyla nikah masasına oturan uzman çavuşun sözleşmesi bağlı bulunduğu birlik tarafından feshedilmesi sebebiyle konu yargıya taşındı. Mahkeme, bu fiilin sözleşme feshini gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta olmadığını, genç uzman çavuşun görevine geri dönmesine karar verdi.

Edinilen bilgiye göre; Tekirdağ'da görev yapan askeri personel Sedat Kasal ve İstanbul'da polis memuru olan Merve Yazıcı, 2021 yılında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasına gitti. Burada şans eseri yan yana oturan ikili, aralarında geçen muhabbet sonrası tanışma kararı aldı. Maçın ardından konuşmalarını ilerleten Yazıcı ve Kasal çifti, aradan geçen 2 yılın ardından nikah masasına oturma kararı aldı. Kasal, Artvinli kız arkadaşıyla memleketi Denizli'nin Çameli ilçesinde ilk adımı attı. Üniformaları üzerinde olan çift, nikah masasına oturdu. Nikah görüntüleri basında yankı uyandırınca "emre itaatsizlikte ısrar" suçunu işlediği öne sürülen Sedat Kasal, görevden alındı.

Mesleğini kaybeden Kasal, konuyu yargıya taşıdı. Kasal, avukatı aracılığıyla İstanbul 12. İdare Mahkemesi "yürütmenin durdurulması" için dava açtı. İstanbul 12. İdare Mahkemesi'ne Bakanlık tarafından gönderilen beyanda, 7 Haziran 2023'teki nikahın 8 Haziran'da haber olduğu belirtildi. Nikahta askerin ve polis eşinin üniformayla yer aldığı belirtilerek, "Görev yerini ifşa edecek şekilde açıklamalarda bulundu. Personele sosyal medya paylaşımları ile ilgili tebligatlar yapılmıştı. Buna rağmen emirler hilafında hareket ederek emre itaatsizlikte ısrar fiili işledi" denildi.

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, bu fiilin sözleşme feshini gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta olmadığına karar verdi. Sözleşme feshi işlemini hukuka uygun bulmayan mahkemede verdiği kararda, "Dava konusu işlemin, davacının çalışma hayatına ilişkin olması ve uygulanması halinde davacı yönünden telafisi güç ve imkansız zararları doğurabileceği de tabiidir" denildi.

"Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi"

Kararı değerlendiren Kasal'ın avukatı Adem Tarla, "Müvekkilim polis olan eşiyle bir maçta tanışmış. Anı kalması için de üniformayla nikah masasına oturmuşlar. Nikahın ardından gazetecilere görev yerini belirtecek beyanda bulununca da bağlı bulunduğu birlikten sorgusuz sualsiz atıldı. Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi. İptale dair işlemler ise sürüyor. Şu an müvekkilim görevine döndü" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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