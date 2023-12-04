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Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi'ne" kayyum kararı! Şirketler tek tek elden gitti - Son Dakika
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Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi'ne" kayyum kararı! Şirketler tek tek elden gitti

Dilan ve Engin Polat'ın soruşturması kapsamında, Dilan Polat'ın paylaştığı ''Şampiyonlar Ligi'' fotoğrafında yer alan 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı.

04.12.2023 - 18:06,  Güncelleme: 19:33
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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen ve "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 kişinin şirketine kayyum atandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

Dilan ve Engin Polat'la ilgili soruşturmada 12 kişinin şirketine kayyum atandı

ÖZLEM VE TAYYAR ÖZ ÇİFTİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de mal varlığı değerlerine el konulduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında dosyaya son eklenen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında kayyum ataması kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan ve Engin Polat'la ilgili soruşturmada 12 kişinin şirketine kayyum atandı

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan ve Engin Polat'la ilgili soruşturmada 12 kişinin şirketine kayyum atandı

POLAT ÇİFTİ VE SILA DOĞU DAHİL 16 KİŞİ TUTUKLANDI

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi'ne' kayyum kararı! Şirketler tek tek elden gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat'ın ''Şampiyonlar Ligi'ne" kayyum kararı! Şirketler tek tek elden gitti - Son Dakika
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