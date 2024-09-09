Başsavcılık tahliyeye itiraz etmişti! Ağır Ceza Mahkemesi'nden Engin Polat kararı - Son Dakika
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Başsavcılık tahliyeye itiraz etmişti! Ağır Ceza Mahkemesi'nden Engin Polat kararı

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı 'kara para aklama' davasında mahkeme 28 şüphelinin yargılandığı davada tahliye kararlarına yapılan itiraz karara bağlandı. Ağır ceza mahkemesi de, Başsavcılığın tahliyeye itirazını reddetti.

09.09.2024 16:35
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Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlamalarıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıklar geçen hafta hakim karşısına çıkmıştı. Davanın üçüncü gününde ara kararını açıklayan Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti. Başsavcılık bu isimlerin tahliyelerine itiraz etti. Tahliye kararını veren mahkeme başsavcılığın itirazını reddetti. Son olarak itirazı değerlendiren Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak başsavcılığın kararına itirazı reddetti.

4'Ü TUTUKLU 28 SANIKLI DAVADA TUTUKLU KİMSE KALMADI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık yargılanmıştı. Davanın üçüncü gününde ara kararını açıklayan Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ DE TAHLİYEYE YAPILAN İTİRAZI REDDETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün' ün lehlerine tahliyeyi gerektirecek ölçüde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçlara dair delillerin mevcudiyeti, sanıklar üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, sanıkların kaçma şüphesinin bulunmasını gerekçe göstererek tahliye kararına itiraz etmişti. Başsavcılık bu gerekçelerle 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti. Tahliye kararını veren mahkeme Başsavcılığın itirazını reddetmişti. Bunun üzerine itirazı değerlendiren Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Başsavcılığın tahliye kararına itirazını reddetti.

Mahkemeden Engin Polat kararı: Ağır ceza mahkemesi de reddetti
Mahkemeden Engin Polat kararı: Ağır ceza mahkemesi de reddetti
Mahkemeden Engin Polat kararı: Ağır ceza mahkemesi de reddetti
Başsavcılık tahliyeye itiraz etmişti! Ağır Ceza Mahkemesi\'nden Engin Polat kararı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başsavcılık tahliyeye itiraz etmişti! Ağır Ceza Mahkemesi'nden Engin Polat kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • İsmail Yılmaz: Adaletin fakire işlediği bir ülke düşün!???? 205 3 Yanıtla
  • zarife güneş: Anlamıyorum 40 sene ağırlaştırılmış hapis cezası sonucunda odullendirildiler 172 1 Yanıtla
  • Serhat Güngörür: Bu polat’ların arkası çok sağlammış 161 1 Yanıtla
  • Hayri Selçuk: Suçu işleyenin yanına kar kalıyor bu nasıl adalet nasıl mahkeme nasıl karar şaşıyorum 144 1 Yanıtla
  • Sedat Keskin: işte burasi Türkiye bunu tarihi asla unutmuyucak 108 1 Yanıtla
  • halim bölükbaşı: bu mahkemedeki hakime sormak lazım daha nasıl bir delil olması lazım ??? 94 1 Yanıtla
  • mürsel sarıteke: bu durumu şimdiki nesil örnek alsa yeridir,zaten ceza yok 76 4 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu: Iyi para yedirmis demek ki 75 1 Yanıtla
  • Tayfun Selcuk: demokrasinin hukukun olmadığı parlementer sistemin olmadığı ülkelerde bu na sasirmamak lazım halk bunu istedi 63 6 Yanıtla
  • H celik: Hayirli isler.daha beterini yapin simdi nasil olsa tecrube olustu artik 66 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Başsavcılık tahliyeye itiraz etmişti! Ağır Ceza Mahkemesi'nden Engin Polat kararı - Son Dakika
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