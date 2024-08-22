Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım - Son Dakika
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Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım

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Manisa'da dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman tarafından sokak ortasında dövülen 5,5 haftalık hamile Sude Naz A., yaşadığı olayı anlattı. Akman'ın daha önce de şiddet uyguladığını belirten Sude Naz, çocuğu için göz yumduğunu ancak bu olay sonrası karnındaki bebeği aldırmaya karar verdiğini söyledi.

22.08.2024 13:30
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Manisa'da dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman (37) tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde sokak ortasında öldüresiye dövülen 5,5 haftalık hamile Sude Naz A. (19) yaşadığı o anları anlatarak, "Daha önce de şiddet gördüm ancak çocuğum için göz yumdum. Karnımdaki bebeğimi ise aldıracağım" dedi.

Olay, 15 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla yaşadığı 5,5 haftalık Sude Naz A.'yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

"ABİ HAMİLEYİM, İMDAT" DİYEREK ÇIĞLIKLAR ATTI

Bir genç Yılmaz Akman'a müdahale etmek için yaklaştı ancak Akman'ın "Bırak lan" diye bağırması üzerine, geri çekilmek durumunda kaldı. Bu sırada Sude Naz A.'nın "Abi hamileyim, imdat" diye bağırarak çığlıklar atması üzerine yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı. Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, genç kadını kurtardı. Ardından çevredekiler, Akman'ı dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yılmaz Akman gözaltına alınırken, Sude Naz A. ise hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan ve durumu iyi olduğu belirtilen genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım

SUÇ DOSYASI KABARIK

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamayla Sude Naz A.'nın koruma altına alındığı duyuruldu. Sude Naz'ın şikayetçi olduğu dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman'ın suç dosyası kabarık çıktı. 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirtilen Akman; polisteki ifadesinde, "Sude Naz dini nikahlı eşim. Benden ayrılmak istedi ve uzun zamandır da ayrıyız. O gün kardeşimle birlikte otomobille gidip, köye götürmek için ikna etmeye çalıştım. Baştan kabul etti ve otomobile bindi. Daha sonrada otomobilden inerek, 'Beni kurtarın' diye bağırmaya başlayınca sinirlendim ve yumruk attım. Birinin elindeki sopayı alarak dövmeyi sürdürdüm. Suçumu inkar etmiyorum ve kabulleniyorum" dedi.

Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım

"CEZAEVİNDEN ÇIKAR DA BİZE BİR ŞEY YAPAR DİYE ÇOK KORKUYORUM"

Sude Naz A., olay günü yaşananları anlattı. Sude Naz A., "Annemi hiç görmedim. Beni halam büyüttü. 3 yıl önce de babamı kaybettim. O yüzden genç yaşta Yılmaz'a inandım ve güvendim. Daha önce de bana çok kez şiddet uyguladı ancak çocuğumuz var diye her seferinde göz yumdum. Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu. Bana da kullanmayacağına dair söz vermişti. Sözünü tutmayınca, kendisinden ayrıldım. Olaydan 3 gün önce kendisini telefondan ve her yerden engelledim. Eve gelmek istedi. Eve de almadım. Olay günü çarşıya oğluma kıyafet, kendime de şahsi temizlik ürünleri almaya çıktım. Elimde poşetlerle yürüyordum. Yılmaz meğerse beni takip ediyormuş. Oğlum gördüğü anda 'Baba' diye bağırıp, yanına doğru koştu. Ben de çocuğuma araba çarpmasın, diye peşinden gittim. Eğer çocuğum babasına koşmasaydı belki de bizi göremeyecekti. O sırada Yılmaz yanıma gelerek, köye götürmeye çalıştı. Gitmek istemeyince beni yumruklamaya başladı. Yere düştüm, elimdeki poşetler sağa, sola fırladı. Dayak yediğim sırada 'Abi hamileyim imdat' diye yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Herkes uzun süre dayak yememi izledi. Yediğim dayaktan çok, çocuğumun gözü önünde olayın gerçekleşmesine ve onun o an yaşadıklarına üzüldüm. 16 yaşında hamile kaldım. Babamın emekli maaşını almak için resmi nikah kıyılmasını ben istemedim. Çünkü Yılmaz çalışmadığı için çocuğuma bakamaz, geçinemeyiz diye korkuyordum. 5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım" diye anlattı. Kendisine yaşattıkları nedeniyle dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman'ın en ağır cezayı almasını ve cezaevinden çıkmamasını istediğini belirten Sude Naz A. "Cezaevinden çıkar da bize bir şey yapar, diye çok korkuyorum" dedi.

"KİMSE BİR ŞEY YAPMADI EVLİ OLDUKLARINI DÜŞÜNDÜKLERİ İÇİN"

Olayın önünde yaşandığı çay ocağı işletmecisi Emel Toptan (46) da "Tartışarak geldiler, kadın adama hakaret ve küfrediyordu. Ondan sonra adam ona saldırdı. Kimse bir şey yapamadı evli olduklarını düşündükleri için. Herkes çekiniyordu. Onlar barışır, sonra biz kötü oluruz düşüncesindeydiler sanırım. Ben de zaten erkek gücüne karşı bir şey yapamazdım. Ancak, bir kadının o şekilde şiddet görmesine çok üzüldüm" diye konuştu.

Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • abdullah demir: allah bilir ne halt etmişindir adam yakaladı seni yoksa sokak ortasında bu neden bu kadar öfkeli olsun 12 138 Yanıtla
    Seydihan Kazan: Her ne yaptıysa “ Allahından bulsun “ dersin geçersin , hangi hakla , dövmek nedir ? 2 0
  • Ferudun Ozmen: Abdullah Demir.. Habere yaptığın yorumdan anlaşılan kadın dayağı hak etmiş diyorsun. O kadının yerinde hepimizin kardeşi akrabası da olabilirdi o zaman nasıl düşünecektin acaba merak ediyorum. Adam zaten bu zamana kadar kötü bir sicil için uğraşmış doğruluk dürüstlük için en ufak bir katkısı yok... Üzerime vazife değil ama kadınlar eş seçerken mıknatıs gibi mi çekiyorsunuz böyle şiddet eğilimli tipleri üzerinize.. Rabbim merhametli iyi insanlarla karşılaştırsın her zaman inşallah ?? 81 6 Yanıtla
  • Onur Can Tecimer: mam nikahı helal birliktelik buyurun sonuç değişmiyor, demek ki konunun din ile alakası yokmuş. 36 8 Yanıtla
    Ahmed Mehmed: O halk bu adamı niye linç etmemiş anlamadım. Velevki kadın kusurlu olsun 1 0
  • Oğuz YALMAN: İnsanlık ölmüş kameraya çekeceğinize yardım etsenize.Empatiyi unutmuşuz..Allahım Vicdan merhamet versin... 38 3 Yanıtla
    Harun Çelik: Araya giren kalbinden bıçaklanıyor dünkü haberi okumadın heralde 0 0
  • Ayhan Cansever: 18 suç kaydı var ve serbest... 39 2 Yanıtla
  • Necdet Kır: toplumda böyle insanlara en ağır cezaların verilmesi lazım ki başkalarıda aynısını yapmasın hamile kadını dövmek nedir ya 24 1 Yanıtla
  • Salih Akinci: Ne güzel ya. Çocuğun suçu ne? Adam şiddet uygulamış, sen de masum bir bebeğin katili ol. Tencere dibin kara , senin ki benden kara. 7 10 Yanıtla
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