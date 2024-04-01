Eşini ve sevgilisini birlikte yaşadıkları evin önünde vurarak kayıplara karıştı

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DEM Parti\'nin İstanbul adayından sonuçlara ilk yorum! Oyların düşüklüğünü böyle açıkladı

Diyarbakır'da birlikte yaşayan kadın ile erkek, kadının kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayete kurban giden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

KARISININ BAŞKA ERKEKLE YAŞADIĞI EVE GİTTİ

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 212'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli koca A.M., sabah saatlerinde 34 yaşındaki karısı Sevda M. ile 50 yaşındaki Mehmet Sadıç'ın birlikte yaşadığı eve gitti. A.M., kapıyı çaldığında karşısına çıkan Mehmet Sadıç ile tartıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Tartışma kısa sürede alevlenirken, öfkeli adam belinden çıkardığı tabanca ile kapının önündeki eşi Sevda M. ile Mehmet Sadıç'ı vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Gelen silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vurulan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET ZANLISI KOCA ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 ceset, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli kocayı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.