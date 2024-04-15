Diyarbakır\'da bunalıma giren kadın kendini 14. kattan boşluğa bıraktı

3.Sayfa

Şehirdeki Arapça tabelalar bir bir sökülüp atılıyor

Diyarbakır'da bir plazaya gelen kadın, 14. kattan atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan bir plazaya gelen Ayşegül Değer (45), 14. kattan kendini aşağı bıraktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Değer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

EŞİNDEN BOŞANDIĞI VE 1 ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öğretmen olan Ayşegül Değer'in eşinden boşandığı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi. Değer'in psikolojik tedavi gördüğü ve 6 kez hayatına son verme teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.