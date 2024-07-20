Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 26 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 26 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli 7 ilde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklandı, çok sayıda materyal ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, siber dolandırıcılık yapan suç örgütünü çökertmek için çalışma başlattı. Ekipler, vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcıları tespit etti ve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 26 şüpheli tutuklandı ve birçok dijital materyal ele geçirildi.

20.07.2024 09:04
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Diyarbakır merkezli 7 ilde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklandı, çok sayıda materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, internette sözde e-devlet sitesini taklit ederek, arayüzlerini kopyalayıp işlem yapmak isteyen, vatandaşları tuzağa düşüren siber dolandırıcılar için çalışma başlattı. Ekipler, "Güvenli ödeme" bahanesiyle gönderdikleri link üzerinden sözde kredi bedeli adı altında ödeme yapanları dolandıranları tespit etti.

Polis, organize suç örgütünün, aslının neredeyse aynısı olan siteler kurarak adeta kullanıcıları hipnoz ettiğini, "dijital hipnoz" olarak adlandırılan yöntemle vatandaşları mağdur ettiğini çözdü. Suç örgütünün dijital soygun için sonraki aşamada çağrı merkezinden aradıklarını söyleyerek farklı gerekçelerle mağdurlardan tekrar para yatırmalarını istediğini belirleyip siber takibi yapan ekipler, çetenin internet üzerinden izini sürdü. Kimlik tespitleri yapılan dolandırıcıların adreslerini belirleyen ekipler, teknik takip başlattıktan sonra düğmeye bastı.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da organize suç örgütüne "sekte" adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda; 32 Adet cep telefonu, 12 bilgisayar, 40 simkart, 18 adet banka kartı ve çok sayıda Dijital materyale el konuldu.

26 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüphelinin 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 26 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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