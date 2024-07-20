Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 26 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır merkezli 7 ilde organize suç örgütüne düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 26'sı tutuklandı, çok sayıda materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, internette sözde e-devlet sitesini taklit ederek, arayüzlerini kopyalayıp işlem yapmak isteyen, vatandaşları tuzağa düşüren siber dolandırıcılar için çalışma başlattı. Ekipler, "Güvenli ödeme" bahanesiyle gönderdikleri link üzerinden sözde kredi bedeli adı altında ödeme yapanları dolandıranları tespit etti.

Polis, organize suç örgütünün, aslının neredeyse aynısı olan siteler kurarak adeta kullanıcıları hipnoz ettiğini, "dijital hipnoz" olarak adlandırılan yöntemle vatandaşları mağdur ettiğini çözdü. Suç örgütünün dijital soygun için sonraki aşamada çağrı merkezinden aradıklarını söyleyerek farklı gerekçelerle mağdurlardan tekrar para yatırmalarını istediğini belirleyip siber takibi yapan ekipler, çetenin internet üzerinden izini sürdü. Kimlik tespitleri yapılan dolandırıcıların adreslerini belirleyen ekipler, teknik takip başlattıktan sonra düğmeye bastı.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Ekipler, Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'da organize suç örgütüne "sekte" adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda; 32 Adet cep telefonu, 12 bilgisayar, 40 simkart, 18 adet banka kartı ve çok sayıda Dijital materyale el konuldu.

26 şüpheli tutuklandı

Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüphelinin 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. - DİYARBAKIR