Doktor Sedanur Bağdigen\'in Trajik Ölümü

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında şüpheli ölüm olayı yaşandı. Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen'den (35) meslektaşları bir süre haber alamadı.

KOLUNDA SERUMLA ÖLÜ BULUNDU

Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti ve kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri ve arkadaşları, Bağdigen'i yatak odasında kolunda serum takılı halde hareketsiz vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Bağdigen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

"DAHA ÖNCE İNTİHAR EDECEKTİM AMA ERTELEDİM"

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölmeden önce, "Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim" yazılı nota ulaşıldı. Notta kimseyi suçlamadığını, sadece ertelediğini belirttiği öğrenildi. İntihar notu incelenme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU YAPTI

Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen'in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.