Dolandırıcılara Kaptırdığı Aracı 480 Bin TL'ye Geri Aldı

15.10.2025 10:20
Malatya'da Necmettin Temur, sahte dekontla dolandırılıp aracı 480 bin TL'ye geri almak zorunda kaldı.

Malatya'nın Kale ilçesine bağlı Kumyazı Mahallesi'nde Necmettin Temur isimli vatandaş hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, Temur hafif ticari aracını internet üzerinden 1 milyon TL'ye satışa çıkardı.

ARACINI DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

Kısa süre sonra kendisini Konya'dan arayan ve öğretmen olduğunu belirten kişiyle anlaşan Temur, sahte banka dekontu ile aracı noterde devretti. Satış işlemi sonrası hesabına para geçmeyince dolandırıldığını anlayan Temur, aracı teslim etmeyerek durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde aracın üçüncü bir kişiye 480 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı.

1 milyonluk aracını geri alabilmek için 600 bin TL ödemek zorunda kaldı

GERİ ALMAK İÇİN 600 BİN TL ÖDEDİ

Savcılık, noter üzerinden yapılan satış nedeniyle aracın yeni sahibinin yasal hak sahibi olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Necmettin Temur, aracı geri alabilmek için 480 bin TL ödeme yaptı. Toplamda noter, avukat ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 600 bin TL zarar ettiğini belirten Temur, şüphelilerden şikayetçi oldu.

1 milyonluk aracını geri alabilmek için 600 bin TL ödemek zorunda kaldı

"DOLANDIRICILARIN YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Olaya dair açıklama yapan Temur, "Aracımı ilana koydum. Kısa süre sonra öğretmen olduğunu belirten bir kişi benim çocuğu aradı. Şahıs öğretmen olduğunu ifade ederek bir miktar indirim talep etti. Bizde öğretmen diye 30 bin TL indirim yaparak bir milyon üzerinde anlaştık. Bu esnada arabayı 480 bin TL'ye başka bir kişiye satmışlar. Avukat, noter ve diğer masraflarla birlikte 600 bin TL zarara uğradım. Dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

