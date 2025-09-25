Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi

Haberin Videosunu İzleyin
Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi
25.09.2025 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi
Haber Videosu

Sosyal medyada kazandıkları ünü kullanarak reklam ücreti altında yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu'nun yargılanmasına devam edildi. Sanıkların tutukluluk süresini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Talu Çiftinin tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Sosyal medyada kazandıkları ünü kullanarak reklam ücreti altında yaklaşık 3 milyon lira topladıktan sonra yurt dışına kaçarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Beril ve Kıvanç Talu tahliye edildiler.

Sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu çiftinin yaklaşık 3 milyon 17 bin liralık vurgun yapıp yurtdışına kaçtıkları iddiasıyla, 5 Ocak 2024'te Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldikleri sırada gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Anadolu Adliyesi'nde savcılıkta ifadeleri alınan Beril ve Kıvanç Talu 'Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Olayla ilgili Talu çiftinin yargılandıkları davanın görülmesine bugün İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Kıvanç ve Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanık Ertan Koç, müştekiler ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

"KESİNLİKLE DOLANDIRICILIK KASTI YOK"

Mahkemede söz verilen tutuklu sanık Kıvanç Talu savumasında, "Ortada bir dolandırıcılık söz konusu değildir. Müştekilerden alınan paralar yaptığımız reklam işlerinin finansmanını sağlamak için alınan paralardı. Elde ettiğimiz karı elde edince bu paradan müştekilere ödemeler yapıyorduk bu işlerle eşim Beril Talu ilgileniyordu. Ben sadece markalarla olan anlaşmalara fikir üretip reklam kampanyaları çekiyorduk.

Kesinlikle dolandırıcılık kastı yoktur. Bir süre sonra ülke ekonomik kriz yaşayınca bizde ödemeleri almakta ve ödemekte zorluk yaşadık. Biz zaten bu paraları ödüyorduk. Ancak 21 aydır cezaevindeyiz bu sebeple de ödemeler de sekteye uğradı. Telefonlarımızın kapanış sebebi medyada çıkan yalan haberlerdi. Biz zaten yurt dışına çıktıktan 2 gün sonra hakkımızda dolandırıcı diye yalan haberler çıktı. Bu haberler üzerine anlaşmalarımız iptal olunca biz kendimiz geri döndük" dedi.

"PARALARI GERİ ÖDEMEME KASTI İLE HAREKET ETMEDİM"

Tutuklu sanık Beril Talu ise savunmasında, "Şirketin işlerini yürütmek amacıyla almış olduğum vekaletname yoktur. Ben müştekilerin Whatsapp bilgilendirme mesajlarında ya da diğer bilgilendirmelerde şirketin adını yazmadım. Müştekilerin bazılarıyla ilk irtibat kurduğumda zaten faizle geri ödeme şartı ile para göndermiş oluyorlardı. Kesinlikle paraları geri ödememe kastı ile hareket etmedim" dedi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Tüm sanıkların üzerine atılı olan 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunun vasıf ve mahiyetinin değişerek 'Basit Dolandırıcılık' suçu kapsamına girebileceği ihtimalini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, suçun değişmesi halinde uzlaşma hükümlerinin uygulanması için dosyanın oy çokluğu ile savcılığa gönderilmesine karar verdi. Sanıklarının tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulunduran mahkeme Beril Talu ve Kıvanç Talu çiftinin tahliye edilmesine hükmetti. Heyette bulunan 1 üye hakim, tahliye kararına şerh koydu.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un göbeğinde avukata kanlı pusu Saldırı anı kamerada İstanbul'un göbeğinde avukata kanlı pusu! Saldırı anı kamerada
Erdoğan’dan Macron’a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu’ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir Erdoğan'dan Macron'a Gazze için çözüm önerisi: Netanyahu'ya baskıyı artırmak sonuç getirebilir
Rafa Silva kariyerinde bir ilki başardı Rafa Silva kariyerinde bir ilki başardı
50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandılar Feci kazada bilanço ağır 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandılar! Feci kazada bilanço ağır
Şehri ayağa kaldıran iddia Vali çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı Şehri ayağa kaldıran iddia! Vali çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı
Erdoğan, BM İklim Zirvesi’nde konuştu: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60’ın üzerine çıkardık Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuştu: Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık
Suriye halkı, Şara’nın BM konuşmasını dinlemek için meydanlarda toplandı Suriye halkı, Şara'nın BM konuşmasını dinlemek için meydanlarda toplandı
Rafa Silva yıldızlaştı, Beşiktaş farka koştu Rafa Silva yıldızlaştı, Beşiktaş farka koştu
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze’de derhal ateşkes olmalı Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı
İspanya, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için donanma gemisi gönderme kararı aldı İspanya, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için donanma gemisi gönderme kararı aldı

17:58
Binlerce tweet attılar İşte Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim
Binlerce tweet attılar! İşte Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim
17:25
Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı
Osimhen hakkında bomba iddia: 9 hafta boyunca oynayamayacaktı
17:12
Gece kulübünde olay görüntü Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı
Gece kulübünde olay görüntü! Genç kadın ve dansçı gözaltına alındı
17:00
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı
Ebru Gündeş, Murat Özdemir ile boşanma kararı aldı
16:37
Beyaz Saray’daki zirveye dakikalar kaldı Masada 6 kritik konu başlığı var
Beyaz Saray'daki zirveye dakikalar kaldı! Masada 6 kritik konu başlığı var
16:27
İsrail, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
16:25
Skandalda son perde: Sosyal medyada ’’Kocamı aldattım’’ akımı başladı
Skandalda son perde: Sosyal medyada ''Kocamı aldattım'' akımı başladı
14:27
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş’a meydan okudu: Hesap vereceksiniz
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz
14:02
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı
13:25
KKTC’de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti
12:07
“Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi“ diye soruldu verdiği yanıt Putin’i çıldırtır
"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" diye soruldu verdiği yanıt Putin'i çıldırtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2025 18:27:14. #7.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan fenomen Talu çifti tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.