Düğün Günü İlaçla Zehirlenme İddiası - Son Dakika
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Düğün Günü İlaçla Zehirlenme İddiası

Düğün Günü İlaçla Zehirlenme İddiası
26.07.2025 19:03
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Necla Üstünel, düğün gününde eltisi tarafından içeceğine ilaç karıştırıldığını iddia etti.

Ankara'da eltisi tarafından içeceğine ilaç karıştırdığını ileri süren kadın, olayın bilerek oğlunun düğün gününe denk getirildiğini söyledi.

Ağustos 2023'te Ankara'da meydana gelen olayda iddialara göre, Necla Üstünel, oğlunun düğünün olduğu gün fenalaşarak hastaneye nakledildi. Durumun farkına olay günü gittiği kuaförün kamera kayıtlarını izledikten sonra varan Üstünel, içeceğine eltisi F.Ü. tarafından 'antidepresan' olarak tabir edilen sakinleştirici ilaçtan karıştırıldığını öğrendi. Yaşadığı durum nedeniyle vücudunda kalıcı hasarların oluşma ihtimali olduğunu belirten Üstünel, eltisine verilen para cezasına tepki gösterdi. Yaptıkları itiraz üzerine yeniden yargılama sürecine girildiğini ifade eden Üstünel, hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini ifade etti.

"Boğazım yandı"

Necla Üstünel, düğün günü eltisinin de kuaföre geldiğini söyleyerek, "Orada içeceğin içine bir şişe antidepresanını kattı. Ben içer içmez anladım. Boğazım yandı, yanımdaki kız kardeşimi uyardım. İçme dedim, içine zehir mi kattı dedim. O içmedi ama düğün heyecanından ben herhalde anlayamadım. Hazırlandık, salona gittik. Salona gidince ilacın etkisi daha belli olmaya başladı. Ben şişmeye başlamışım, ben çok kötüyüm dedim çünkü. Ondan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldım. Hastanede serum takıldı, beyin felci teşhisi koyulacaktı. Çünkü söylediğiniz belirtiler buna benziyor dedi doktor. Ondan sonra serum takılınca biraz sanki ben rahatlar gibi oldum" dedi.

"Serumları söktürdüm, salona döndüm"

Necla Üstünel, imza atarak kendi rızasıyla düğüne gittiğini anlatarak, "Ama o anda da damat olan oğlum, 'Burak ağlıyor' deyince, serumları söktürdüm, salona döndüm. Beni en çok üzen ise damat oğlumun, salona girdiğimde benimle oynamak istemesi oldu. Davamdan asla vazgeçmeyeceğim. Benim en güzel, en özel günümü zehir etti. 80 milyona rezil olacak, adalet yerini bulana kadar ben bu davadan asla vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Eltisinin kendisini bilerek zehirlediğini iddia eden Necla Üstünel, "Tek amacı beni rezil etmekti. Ama ben ne devrildim, ne yıkıldım. Ambulansa bile kendi ayaklarımla bindim, çok şükür" ifadelerini kullandı.

"Kızım kamera görüntüleriyle karşılaşmış"

Eşinin tavsiyesi üzerine kuaföre gidip kamera görüntülerine baktıklarını anlatan Necla Üstünel, "Kuaför de tanıdığımız bir kuafördü. Gittik, benim kızım kamerayı açıyor ki direkt bu görüntülerle karşılaşıyor. Ondan sonra biz zaten direkt nöbetçi mahkemeye, şikayette bulunduk" şeklinde konuştu.

F.Ü.'nün hak ettiği cezayı alana kadar davasından vazgeçmeyeceğini belirten Necla Üstünel, kayınbiraderinin olayı duyunca şaşkınlık geçirdiğini söyledi. Üstünel, "Kayınbiraderim, 'Yenge, ben sana ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Eşimin hiçbir suçu yoktur, günahı yoktur' dedi. Çünkü kaynım da şok oldu. Kaynıma zaten itiraf etmiş. Düğünü rezil olsun diye yaptım demiş. Kaynım da demiş ki 'madem öyle içinde bir kin var senin, başka bir gün yapsaydın bu kadının, en güzel gününü niye zehir ediyorsun' demiş, zaten annesinin evine gönderdi" diye konuştu.

"İtirazımız kabul edildi"

Davanın Avukatı Burcu Aslan ise süreç ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Sanık, 'Bu ilacı ben kullanıyorum ve yanlışlıkla ben bunu eltime verdim' diye söylediği için dosyanın iddianamesi tamamen bunun üzerine kurgulanıyor ve taksirle yaralamadan iddianame düzenleniyor. Mahkemede kabul ediliyor. Müvekkilim o gün adliyeye başka bir sebepten dolayı gittiği için sanığın taksirle yaralamadan ceza aldığını ve hatta adli para cezası aldığını ve bunun da ertelendiğini öğreniyor. O aşamada bize geldi. Süre geçmediği için biz tekrardan bir itiraz düzenledik. Bunun kasten yaralama olduğunu, elimizde video kayıtları olduğu, olay öncesinde ve sonrasında tanıklarımızın olduğunu hepsini mahkemeye sunduk. İtirazımız kabul edildi ve genel hükümlere göre tekrardan yargılanmaya başlandı. Biz şimdiden sonra hem video kayıtlarını, hem olay öncesindeki tanıkları, hem olay sonrasındaki tanıkları da mahkemeye bildirip mahkemeye dinleterek bunun bir öldürmeye teşebbüs olduğunu, hiç değilse de kasten yaralama olduğunu ve bunun üzerine karar verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğün Günü İlaçla Zehirlenme İddiası - Son Dakika

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