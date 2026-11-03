Düzce'de 13 durakta denetlenen 90 ticari taksiden 10'una ceza uygulandı - Son Dakika
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Düzce'de 13 durakta denetlenen 90 ticari taksiden 10'una ceza uygulandı

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Düzce\'de 13 durakta denetlenen 90 ticari taksiden 10\'una ceza uygulandı
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Düzce\'de 13 durakta denetlenen 90 ticari taksiden 10\'una ceza uygulandı
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ticari taksilere yönelik ortak denetim yaptı. 13 durakta 90 taksinin belge ve donanım standartları kontrol edilirken, 10 araca cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hizmet veren ticari taksilere yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçların çalışma belgeleri, sürücü tanıtım kartları ve teknik donanımları başta olmak üzere mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Düzce Belediyesi, şehir içi ulaşımda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yolcu güvenliğinin sağlanması ve ticari taksilerin belirlenen standartlara uygun şekilde faaliyet göstermesi amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta ile Trafik Şube ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik müşterek denetim gerçekleştirildi. Şehir merkezi sorumluluk alanında gerçekleştirilen kontrollerde, T Plaka Çalışma Yönetmeliği kapsamında taksilerin bulundurması gereken belgeler ve araçların hizmet standartlarına uygunluğu incelendi. Denetimlerde belediye tarafından düzenlenen ve geçerliliği kontrol edilen çalışma ruhsatları ile sürücü tanıtım kartları başta olmak üzere araçların ruhsat ve teknik uygunlukları değerlendirildi. Araçların imal, tadil ve montaj mevzuatına uygunluğu da kontrol edilirken taksilerin standart sarı renkte olması, kapı logoları, plaka ve durak bilgilerinin yer aldığı işaretlemeler ile tavan taksi levhalarının belirlenen standartlara uygunluğu gözden geçirildi. Ayrıca yolcu taşımacılığında taksimetre kullanımı, durakların düzeni ve temizliği ile kamusal alanların kullanımına ilişkin kurallar da denetim kapsamında ele alındı.

Mevzuata uygun ve güvenli hizmet hedefi

Düzce Belediyesi Ticari Taksi (T Plaka) Yönetmeliği başta olmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, tespit edilen eksiklikler konusunda taksi işletmecileri ve sürücülere gerekli uyarılar yapıldı. Toplam 13 durakta, 90 ticari taksiye yönelik düzenlenen denetimlerde kurallara uygun hareket eden sürücülere teşekkür edilirken, mevzuata aykırı durum tespitinde ise ilgili hükümler doğrultusunda

10 araca cezai işlem uygulandı

Düzce Belediyesi, vatandaşların güvenli, konforlu ve standartlara uygun ulaşım hizmeti alabilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde denetimlerini sürdürecek. Şehir içi ulaşımda hizmet kalitesinin artırılması, kurallara uygun çalışan taksici esnafının haklarının korunması ve vatandaş memnuniyetinin güçlendirilmesi amacıyla kontrollerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
Zabıta MüdürlüğüDüzce Belediyesi3. SayfaOtomobilGüncelDüzceSon Dakika

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