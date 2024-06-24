Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı - Son Dakika
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Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı

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E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkisinde uygulamadan çağırdığı korsan taksiye binen evli bir kadın, teşhirciliği yaptığı iddia edilen sürücüyle yaşadığı tartışma sonucu araçtan atıldı. Dehşet anları kameralara yansırken, Şişli polisi tarafından yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aracı trafikten men edilen şahsa ise 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

24.06.2024 09:41
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İstanbul'da uygulamadan çağırdığı korsan taksiye binen kadın, teşhircilik yapan sürücüyle yaşadığı tartışma sonucu araçtan atıldı. Ezilme tehlikesi yaşayan kadının o anları kameralara yansıdı.

ARACA BİNEN KADINLA SOHBET ETMEK İSTEDİ

Olay, geçtiğimiz 8 Haziran Cumartesi günü E-5 Karayolu Şişli Mecidiyeköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Arnavutköy Boğazköy'de akşam saatlerinde uygulamadan korsan taksi çağıran 35 yaşındaki Aslıhan A., bir süre sonra kendisini arayan korsan taksicinin aracına bindi. Yolculuğa başlayan sürücü, kadınla sohbet etmek istedi. Ancak kadın kendisini dinlemeyerek yolculuğa devam etti.

ARALARINDA ARBEDE ÇIKTI

Bir süre sonra Mecidiyeköy mevkisine geldikleri esnada sürücü, kadından peçete istedi. O esnada yanına bakan kadın, iddiaya göre sürücünün teşhircilik yaptığını gördü. Bunun üzerine kadın cep telefonuyla kayıt almak istedi ancak sürücü ona müdahale edince aralarında arbede çıktı.

Hem suçlu hem güçlü! Teşhircilik yapan korsan taksici kadın yolcuyu araçtan attı

ARAÇTAN ATILAN KADIN AZ KALSIN EZİLİYORDU

Daha sonra sinirlenen sürücü, kadına ağır küfürler ederek hakaret etti. Araç yavaşladığı esnada ise inmek isteyen kadın sürücü tarafından kapısı aşılarak dışarıya atıldı. Akan trafiğin ortasında yaşanan bu olayda kadın, ezilme tehlikesi geçirdi.

Hem suçlu hem güçlü! Teşhircilik yapan korsan taksici kadın yolcuyu araçtan attı

SÜRÜCÜ ŞİKAYET ÜZERİNE TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından yola düşmesi sonucu yaralanan kadın, yardım etmesi için aradığı arkadaşıyla birlikte tedavi olmak için hastaneye gitti. Tedavisi sonrası emniyete giden Aslıhan A. sürücüden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen Şişli polisi, yaptığı çalışmada ilk olarak aracın plakasını tespit etti. Buradan yolan çıkan polis ekipleri, 38 AFH 826 plakalı aracın sürücüsünün Ersin A. olduğunu belirledi.

Hem suçlu hem güçlü! Teşhircilik yapan korsan taksici kadın yolcuyu araçtan attı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şahıs ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Ersin A., hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama" ve "tehdit-hakaret" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahsı adli makamlarca adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜYE 32 BİN, YOLCUYA 2 BİN LİRA CEZA

Ayrıca "Korsan Taksicilik" yaptığı tespit edilen sürücü Ersin A.'ya 32 bin 233 lira, yolcu Aslıhan A.'ya ise korsan taksi kullanmaktan 2 bin 143 lira idari para cezası uygulandı. Ersin A.'nın aracı ise trafikten men edilerek emniyet otoparkına çekildi.

Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
Kaynak: İHA

Mecidiyeköy, İstanbul, Şişli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı - Son Dakika

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