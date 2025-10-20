Dehşet gecesinin yaşandığı Edremita\'te bir cinayet daha

Bir cezaevi firarisinin iki kişiyi öldürüp, yedi kişiyi yaralamasının ardından polisle çatışmasına sahne olan Balıkesir'in Edremit ilçesi, bir cinayetle daha sarsıldı.

Olay gece saatlerinde İkizçay Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katındaki dairede kırık pencere camından kan izlerini gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Çilingir yardımıyla eve giren polis, Olcay Ö.'nün cesedine ulaştı. Tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Olcay Ö.'nün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.