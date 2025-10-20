Bir cezaevi firarisinin iki kişiyi öldürüp, yedi kişiyi yaralamasının ardından polisle çatışmasına sahne olan Balıkesir'in Edremit ilçesi, bir cinayetle daha sarsıldı.
Olay gece saatlerinde İkizçay Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katındaki dairede kırık pencere camından kan izlerini gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis, Olcay Ö.'nün cesedine ulaştı. Tabancayla vurulmuş olduğu belirlenen Olcay Ö.'nün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Edremit'te Mustafa Emlik isimli cezaevi firarisi uzman çavuş Kemal Ekri'yi şehit edip gasp ettiği aracıyla kaçarken bir kişiyi daha öldürmüştü. Daha sonra yedi kişiyi de silahla yaralayan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dehşet gecesinin yaşandığı Edremita'te bir cinayet daha - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?