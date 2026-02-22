Ankara\'da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, bir sürücü kursunda usta öğretici olarak görev yapan şahsın karıştığı trafik tartışması, akılalmaz bir şiddet olayına dönüştü. Tartıştığı sürücüyü darbeden eğitmen, ardından mağduru aracının kaputuna asılı halde kilometrelerce sürükledi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR UZAKLAŞTIRDI

Olay, Bağlıca bölgesinde saat 15.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, sürücü kursu aracını kullanan usta öğretici ile başka bir sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Aracından hırsla inen eğitmen, diğer sürücüye yumruklarla saldırdı. Araçtaki bir kadının "Silah çekti" feryatlarına rağmen öfkesi dinmeyen saldırganı, çevredeki vatandaşlar güçlükle uzaklaştırdı.

KAPUT ÜZERİNDE KİLOMETRELERCE YOLCULUK

Yüzü kanlar içinde kalan mağdur sürücü, saldırganın kaçmasını engellemek için "Polis çağıracağım, kaçma!" diyerek aracın önüne geçti. Ancak gözü dönen eğitmen, gaza basarak aracın önündeki sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaputa tutunmak zorunda kalan talihsiz adam, bu halde Eryaman istikametine doğru hızla sürüklendi.

POLİS YOL KESTİ, DEHŞET SON BULDU

Diğer sürücülerin korna çalarak durdurmaya çalıştığı zanlı, uyarılara aldırış etmeden yaklaşık bir saat boyunca kaput üzerindeki kişiyle ilerlemeye devam etti. İhbar üzerine teyakkuza geçen emniyet güçleri, Eryaman girişinde yolu keserek aracı durdurmayı başardı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaput üzerinde sürüklenen sürücü büyük bir şans eseri yara almadan kurtulurken, saldırgan usta öğretici polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.