Ehliyetsiz Sürücü ABD\'de Mahkemeye Çıktı

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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur, Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ABD'de üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Boston'daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin 19 Temmuz'da Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde saldırıya uğradığını belirterek, derhal kefaletle serbest bırakılmasını ya da başka bir yere nakil edilmesini talep etti.

Yargıç Donald L. Cabell, bu talebi de reddederek, yaşanan saldırının tek seferlik bir durum olduğunu gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını ve Cihantimur'un kaçma şüphesi bulunduğunu ifade etti. Yargıç Cabell, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Yargıç Cabell, Cihantimur'un avukatlarına ve savcılık makamına 8 sayfayı geçmeyecek şekilde bir dilekçe vermeleri için 1 hafta süre verdi.

Duruşma 1 saate yakın sürdü

Oğuz Murat Aci'nin eşinin ve yaralıların avukatı Burak Erden, Türkiye'den davayı takip etmek için Boston'a geldi. Duruşma sonrası açıklamada bulunan Erden, "Bugünkü duruşma, Eylem Tok duruşmasına nispeten biraz daha kısa sürdü. Bir saat civarında bir duruşma oldu. Burada tabi bir ceza yargılaması olmadığı için, sanık Timur Cihantimur herhangi bir savunma vermedi, herhangi bir ifade de bulunmadı. Zaten hakim de söz vermedi, dinlemek istemedi. Çünkü dosya üzerinden iadeye ilişkin bir duruşma" dedi.

Cihantimur'un avukatlarının yaptığı savunmaya değinen Erden, "Türkiye'de hali hazırdaki dosyada bir iddianamenin hazır olmadığını ve soruşturma aşamasında kaldığı için buradaki bir ABD vatandaşının soruşturma aşamasında devam eden bir suçla ilgili, iadesinin anayasaya aykırı olduğundan bahsetti. Buna karşılık savcı da birçok ifadede bulundu. ABD vatandaşı olmasının iadeye engel olmadığını ve çok vahim bir suç işlediğini, 2-3 saat içerisinde ülkeyi terk ettiğini ve bunu da ayrıntılı bir şekilde anlattı. Hem hızından hem ehliyetsiz olması konularına da değindi" dedi.

"Bir hafta sonra bir karar bekliyoruz"

Savcının dosyanın üzerine çok düştüğünü aktaran Erden, "Duruşmadan önce de defalarca beyan sundu. Duruşmaya da çok çalışarak geliyor, bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Duruşmanın sonunda aslında bir duruşma erteleme yapmadı ama şöyle bir karar aldı, iki tarafa da 8 sayfalık bir beyan vermek için bir haftalık bir süre tanıdı ve hakim şunu ekledi, bu sürenin çok uzadığının farkındayım, bir karar vereceğim dedi. Kısacası biz bir hafta sonra bir karar bekliyoruz" dedi.

"Timur içeriye gülerek geldi"

Bugünkü duruşma salonuna gülerek girdiği görülen Timur Cihantimur'un tavırlarına ilişkin soruya cevap veren Erden, "Timur içeriye gülerek geldi yine, o meşhur gülüşünü yaptı. Bu sefer tabi yanında annesi yok, kelepçeli bir şekilde geldi. Neden güldüğünü inanın bilmiyoruz. Yani tebessüm ederek, gülerek geldi. Kendisi kelepçeliydi. Kelepçelerini çıkarttılar. Daha sonrasında hiçbir mimik sergilemedi. Aslında o da nasıl bir karar çıkacağını bekliyor ama çok rahat açıkçası. Bu da bizim canımızı sıkıyor bir yandan. Rahat olması tamam burada bir ceza yargılaması görülmüyor. Burada bir ceza çıkmayacak, iade olup olmadığının kararı çıkacak. Ama rahat olduğunu da dile getirmek istiyoruz" dedi.

Anne Tok'un da iade davası ertelenmişti

Cihantimur'un annesi Eylem Tok da Türkiye'ye iadesine ilişkin davada 10 Ekim'de hakim karşısına çıkmıştı. Yargıç Cabell, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar vermiş ve savunma avukatlarına ek bir hafta süre tanımıştı. Bu sürenin sonunda, Yargıç Cabell'in nihai kararı vermesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, birden fazla kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti. Türkiye, geçtiğimiz ay anne ve oğlunun ABD'den iadesini talep etmişti. Timur Cihantimur ve Eylem Tok, 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı. Cihantimur'un "taksirle öldürme ve yaralama", annesi Eylem Tok'un ise "suçluyu koruma" suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyor. - BOSTON