Ehliyetsiz Sürücüye 303 Bin TL Ceza

28.02.2026 02:46
Bursa İnegöl'de dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye toplam 303 bin TL para cezası kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosikletli sürücüye TBMM'de onaylanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre 303 bin TL idari para cezası uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde yapılan trafik uygulamasında dur ihtarına uymayan 16 MA 5622 plakalı motosiklet sürücüsü kaçtı. Yaşanan kovalamaca 5 kilometre sonra son buldu. Sürücü, motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosikletin sahibi olan Muhammed H. Olduğu tespit edildi. Motosiklet sahibi olay yerine gelerek, motosikleti oğlu Abdulgani H.'nin (25) kullandığını söyledi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin TL, abartı egzos kullanmaktan 16 bin TL, sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, motosiklet sahibine 40 bin TL olmak üzere 303 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 90 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Son Dakika

