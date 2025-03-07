Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı

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Elazığ'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir saatte 750 lira toplaması, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

07.03.2025 18:17  Güncelleme: 18:37
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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının ilk cuma namazında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı

TEK TEK YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı.

Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı

1 SAATTE 750 LİRA TOPLAMIŞ

Ekipler tarafından toplanan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne getirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda sadece bir dilencinin üzerinde bir saatte topladığı 750lira çıktı. Ekipler dilencinin üzerinden çıkan parayı saydıktan sonra işlem yaparak el koydu. Dilencilere ise kabahatler kanunundan işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı
Elazığ\'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da bir dilencinin saatlik kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Nurettin DEMİR:
    onlarda biliyor nerede mal çok 24 15 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bundan sonra çalışmıyorum yeni işim milletvekili gibi maaş oh miss dilencilik en büyük kazanç haline geldi mahallenin altındaki dilenciler 4 ayda ev aldılar 16 3 Yanıtla
  • Nazife:
    günde 300.- 400 bin kazaniyoruz diyen var tv gördüm. 9 2 Yanıtla
  • adige1864:
    helal olsun 6 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    yapmayın şu haberleri yaa.şimdi çocuklar okulu bırakacak,millet işi bırakacak 5 1 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Vamk vaziyete bak 2 2 Yanıtla
  • Hshshh Hshshs:
    Türkiye Enayi Cumhuriyetinde bugün... 1 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kimse 50 TL vermez kendi parası 1 1 Yanıtla
  • Asım Can:
    Çok değil. O paraya dilencilik yapılmaz 0 1 Yanıtla
  • murat atis:
    Ulke ekonomisi çok kötü bir dilenci bile saat te 750 lira kazanıyor. 1 0 Yanıtla
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