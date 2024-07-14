Elektrik akımı faciasında bilirkişi ön raporu hazır

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İzmir'in Konak ilçesinde yağış sırasında yolda oluşan su birikintisine basan 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda, mazgalın altına sıkışan bir kablonun yalıtımının zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki arızanın neden olduğu vurgulandı. Olayın yaşandığı yerde kabloyla mazgalın neredeyse aynı seviyeye geldiği belirtildi. Raporda, ölümlerden sorumlu kurumların ise İZSU ve GDZ Elektrik olduğu ifade edildi.

BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU HAZIR

İzmir'in Konak ilçesinde şiddetli yağış sırasında yolda oluşan su birikintisine basıp elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Faciayla ilgili bilirkişi ön raporu hazırlandı.

ÖLÜMLER, KABLONUN SIKIŞTIĞI YERDE YAŞANDI

Bilirkişi incelemesine ilişkin teknik detayların yer aldığı raporda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi.

KABLOYLA MAZGAL AYNI SEVİYEYE GELMİŞ

Besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, temasın olduğu noktada ise bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği neredeyse mazgalın kalınlığıyla aynı seviyeye geldiğinin vurgulandığı raporda, ilgili yönetmeliğe göre ise bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiğine dikkat çekildi.

"İZSU VE GDZ ELEKTRİK'İN UYGULAMALARI KAZANIN ASLİ NEDENİ"

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak Gdz Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı verdiği 29 şüpheliden aralarında bir daire başkanı ve elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin de bulunduğu 15'i emniyete getirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ARALARINDA YÖNETİCİLER DE VAR

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi. Burada parmak izi alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi. Gözaltı işlemi tamamlanan şüphelilerin arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu öğrenildi.