Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı
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Eskişehir'de, annesiyle yolun karşısına geçen 4 yaşındaki Elif Mavi Avli’ye otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında ev hapsi kararı verilen Fatoş Akıl Bilgesoy, yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından hakkında adli kontrol kararı verilen sürücü itiraz üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖZ GÖRE GÖRE ÇARPTI 

Kaza, 3 Eylül'de, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’nde meydana geldi. Fatoş Akıl Bilgesoy yönetimindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Elif Mavi Avli’ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Elif Mavi, buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan Elif Mavi Avli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Elif Mavi, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin, annesiyle yolun karşısına geçen Elif Mavi'ye çarptığı, kazanın şokunu yaşayan Merve Avli’nin feryat ettiği anlar yer aldı.

Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kazanın ardından polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü Fatoş Akıl Bilgesoy, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Bilgesoy’a 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan ‘Konutu terk etmeme’ adli kontrol kararı verildi.

Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Savcılık ve Avli ailesi ev hapsi kararına itiraz etti. İtirazda, kamera görüntüleri, trafik kazası tespit tutanağı, ölü muayene tutanağı, bilirkişi raporu ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilerek adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ve şüphelinin tutuklanması gerektiği belirtildi. Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığın itirazını kabul etti. Otomobil sürücüsü Bilgesoy hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılırken, tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatoş Akıl Bilgesoy, işlemlerinin ardından adliyeye getirilerek Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Tekrar ifadesi alınan Bilgesoy, bu kez tutuklanarak cezaevine konuldu.

Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı

KIZLARINI MEZARLIKTA ZİYARET ETTİLER

Öte yandan, Merve ve Fatih Avli çifti, ölen kızlarını mezarında ziyaret etti. Kızlarının mezarına sarılarak gözyaşı döken çift, sadece adaletin bulmasını istediklerini söyledi. 

Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı
Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı
Kaynak: DHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elif’in öldüğü kazada yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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