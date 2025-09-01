Ormanda bulunan ceset firari doktora ait çıktı - Son Dakika
Ormanda bulunan ceset firari doktora ait çıktı

01.09.2025 15:27  Güncelleme: 16:18
Erzurum'da 22 Temmuz 2025 tarihinde ormanlık alanda bedeni tamamen çürümüş olarak bulunan cesedin, Sakarya'da 2006 yılında işlenen Gökhan Atakan cinayetinin firari sanığı Dr. Erdal Bektaş olduğu ortaya çıktı.

Erzurum'da 22 Temmuz 2025'te ormanlık alanda bulunan ve bedeni tamamen çürümüş haldeki cesedin, Sakarya'da 2006 yılında işlenen Gökhan Atakan cinayetinin firari sanığı Dr. Erdal Bektaş'a ait olduğu belirlendi.

KARAR DURUŞMASINDAN SONRA KAÇTI

Erzurum Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla karar duruşmasına katılan Dr. Bektaş, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra kaçmıştı. Bektaş'ın 48 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunduğu ortaya çıktı.

CESET KOŞU YAPAN PROFESÖR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

Eski Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Karaca, koşu yaptığı sırada ağaç dibinde bir ceset fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Palandöken ve Aziziye ilçelerini birbirine bağlayan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı yakınındaki ormanlık alana gelen polis ekipleri, bedeni çürümüş haldeki erkek cesedi buldu.

Alan güvenlik altına alınırken ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonrası cesedin firari Dr. Erdal Bektaş'a ait olduğu kesinleşti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erdal Bektaş, Sakarya, Cinayet, erzurum, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

