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Erzincan'da 2024 yılının ilk 3 ayında 147 trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 mart ayı dönemi trafik istatistiklerini paylaştı. TÜİK verilerine göre, 2024 yılının ilk 3 ayında Erzincan'da 147 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 243 kişi yaralandı.

Doğu Anadolu Verileri

Bölgede, bu yılın ilk 3 ayında 2 bin 162 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 3 bin 330 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 31 kişi yaşamına veda etti, 3 bin 800 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 4,19'luk oran gösterdi.

Ülke Verileri

Ülkede, bu yılın Ocak - Mart ayları diliminde 51 bin 549 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 82 bin 318 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Ülkede yaşanan kazalarda 554 kişi yaşamına veda etti, 73 bin 568 kişi yaralandı.

Bölge İlleri Kaza Dağılımı

Trafik istatistik Bülteni Mart 2024 sonuçları itibariyle Ağrı'da 145, Bingöl'de 121, Bitlis'te 115, Elazığ'da 263, Erzincan'da 147, Erzurum'da 274, Hakkari'de 44, Kars'ta 85, Malatya'da 450, Muş'ta 68, Tunceli'de 37, Van'da 307, Ardahan'da 26, Iğdır'da 80 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge İlleri Ölüm Sayısı Dağılımı

Malatya bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan il oldu. TÜİK verilerine göre, Yılın ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 2, Bingöl'de 5, Bitlis'te 2, Elazığ'da 4, Erzincan'da 1, Erzurum'da 2, Kars'ta 2, Malatya'da 6, Muş'ta 3, Tunceli'de 1, Van'da 3 kazazede yaşamını yitirdi.

Bölge İlleri Yaralı Sayısı

2024'ün Ocak - Mart döneminde meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı'da 266, Bingöl'de 255, Bitlis'te 216, Elazığ'da 418, Erzincan'da 243, Erzurum'da 469, Hakkari'de 65, Kars'ta 187, Malatya'da 757, Muş'ta 120, Tunceli'de 63, Van'da 584, Ardahan'da 49 ve Iğdır'da ise 108 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. - ERZİNCAN