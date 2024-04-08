Erzincan'da 2024 yılının ilk 3 ayında 147 trafik kazası meydana geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 mart ayı dönemi trafik istatistiklerini paylaştı. TÜİK verilerine göre, 2024 yılının ilk 3 ayında Erzincan'da 147 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 243 kişi yaralandı.
Doğu Anadolu Verileri
Bölgede, bu yılın ilk 3 ayında 2 bin 162 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 3 bin 330 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 31 kişi yaşamına veda etti, 3 bin 800 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 4,19'luk oran gösterdi.
Ülke Verileri
Ülkede, bu yılın Ocak - Mart ayları diliminde 51 bin 549 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 82 bin 318 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Ülkede yaşanan kazalarda 554 kişi yaşamına veda etti, 73 bin 568 kişi yaralandı.
Bölge İlleri Kaza Dağılımı
Trafik istatistik Bülteni Mart 2024 sonuçları itibariyle Ağrı'da 145, Bingöl'de 121, Bitlis'te 115, Elazığ'da 263, Erzincan'da 147, Erzurum'da 274, Hakkari'de 44, Kars'ta 85, Malatya'da 450, Muş'ta 68, Tunceli'de 37, Van'da 307, Ardahan'da 26, Iğdır'da 80 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.
Bölge İlleri Ölüm Sayısı Dağılımı
Malatya bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan il oldu. TÜİK verilerine göre, Yılın ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 2, Bingöl'de 5, Bitlis'te 2, Elazığ'da 4, Erzincan'da 1, Erzurum'da 2, Kars'ta 2, Malatya'da 6, Muş'ta 3, Tunceli'de 1, Van'da 3 kazazede yaşamını yitirdi.
Bölge İlleri Yaralı Sayısı
2024'ün Ocak - Mart döneminde meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı'da 266, Bingöl'de 255, Bitlis'te 216, Elazığ'da 418, Erzincan'da 243, Erzurum'da 469, Hakkari'de 65, Kars'ta 187, Malatya'da 757, Muş'ta 120, Tunceli'de 63, Van'da 584, Ardahan'da 49 ve Iğdır'da ise 108 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Erzincan'da 2024 yılının ilk 3 ayında 147 trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 140 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 6,05 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından 3 kişi tutuklandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.
1875 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, güven ve huzurun egemen olması adına yapılan çalışmalara vurgu yaparak, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılını kutladı.
Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının her türlü suç ve suç oluşumları ile mücadele ettiğini vurguladı ve halka profesyonel bir güvenlik hizmeti sunma hedeflerini dile getirdi. Törene, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet teşkilatı katıldı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü, Bandırma'da düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene Bandırma Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve konuşmalarla devam etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın personel yatakhanesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın, bir firmanın çalışanları tarafından kullanılan dairede çıktı ve diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Denizli'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Üst aramasında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve yeşil reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine sevk edildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın failleri gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
İstanbul ve Konya'da düzenlenen İsrail'e karşı yapılan protesto gösterilerinde, devlet aleyhine sloganlar atan ve korsan gösteriye devam eden grup içindeki bazı göstericilerin sol terör örgütlerinin üyeleri olduğu tespit edildi. Gösteriler sırasında polisle çatışmaya giren ve provokasyon yapan kişiler gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?