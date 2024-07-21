Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir sitenin içerisindeki futbol sahasının demir kale direği, 4 yaşındaki Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine devrildi. Çocuk, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Site sakinleri, demir direklerin sabitlenmeden yerleştirildiğini söyledi.

PARKTA OYNARKEN ÜZERİNE DEMİR KALE DİREĞİ DEVRİLDİ

Olay, 19 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Dadaşkent semtindeki bir sitede meydana geldi. Site içerisindeki parkta bulunan minyatür futbol sahasında oyun oynayan Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine demir kale direği devrildi.

Zeynep-Abdulkadir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Selahattin, ağır yaralı olarak 57 yaşındaki dedesi Vedat Özdeltarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Selahattin için Hacı Fakirullah Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Abdulkadir Çobanoğlu'nun gözyaşlarına hakim olamadığı namaz sonrası cenaze, Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

"DEMİR DİREKLER SABİTLENMEDEN KONULDU"

Site içerisindeki futbol sahasının demir direklerinin sabitlenmeden konulduğunu belirten site sakinlerinden Ahmet Çoban, "En ufak bir betonla doldurma yok. Bir kaynak demiriyle sağa sola kaynak yapıp da sağlama almamışlar. Çocuklar burada oynarken demir hafif meyilli, biri dokununca çocuğun kafasına düşüyor. Körpecik çocuk gitti, neye uğradığımızı şaşırdık" diye konuştu. Diğer yandan Çobanoğlu ailesinin olayla ilgili ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.