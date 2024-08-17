Esenyurt'ta aracın çarptığı üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta aracın çarptığı üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada

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İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü, düğün için ailesiyle Erzurum'dan gelen 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza sonrası sürücü, araçtan inerek kayıplara karışırken küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

17.08.2024 03:18
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Esenyurt'ta aracın çarptığı üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü, düğün için ailesiyle Erzurum'dan gelen 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza sonrası sürücü, araçtan inerek kayıplara karışırken küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir düğün için Erzurum'dan geldiği ailesiyle düğün salonundan çıkıp bir anda yola doğru koşan Ferman Işık isimli çocuğa 34 HUR 442 plakalı araç çarptı. Kaza sonrası çocuk ağır yaralanırken araç sürücüsü, araçtan inip olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kaza sonrası vatandaşlar arasında arbede yaşanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde şerit çekerek önlem aldı. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti. Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, kaza ile ilgili çalışma yaparken polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor. Araç, çekici yardımı ile götürüldü. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt\'ta aracın çarptığı üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta aracın çarptığı üç yaşındaki çocuk hayatını kaybetti... Feci kaza kamerada - Son Dakika

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