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Oğlu tarafından dövülen annenin imdadına komşuları yetişti - Son Dakika
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Oğlu tarafından dövülen annenin imdadına komşuları yetişti

İstanbul Esenyurt'ta bir adam uyuşturucunun da etkisiyle annesine şiddet uyguladı. Kadının feryatları üzerine duruma müdahale eden komşuları, annesine şiddet uygulayan şahsı tekme tokat dövdü.

10.12.2023 - 09:27,
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İstanbul Esenyurt'ta oğlu tarafından darp edilen bir anne, pencereden bağırarak yardım istedi. Komşular annenin yardımına koşarak eve gelirken annesine şiddet uygulayan şahsı darp etti. Yaşananlar kameraya yansıdı.

SESLERİ DUYAN KOMUŞULARI YARDIMA KOŞTU

Dün akşam Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda evden uzaklaştırma kararı alınan madde bağımlısı şahıs, annesinin yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra şahıs, evde bulduğu eşyalarla annesine fırlatmaya başladı ve kadının boğazına bıçak dayamaya çalıştı. Acı içinde kalan kadın çareyi pencereden dışarı bağırarak yardım istemekte buldu. O sırada apartmanda sesleri duyan komşular, kadının yardımına koştu.

DAYAK YİYİNCE "ANNE" DİYE FERYAT ETMEYE BAŞLADI

Zili çalan apartman sakinleri kadının kapıyı açmasıyla madde bağımlısı şahsı yumruk ve sopa ile vurarak darp etti. Bir süre önce annesine şiddet uygulayan şahıs, aldığı darbelerin acısıyla "Anne!" diyerek bağırmaya başladı.

"SÜREKLİ İÇİP BENİ DÖVÜYOR"

Olay sonrası konuşan kadın, "Cihan benim oğlum. Eline evde ne geçerse benim kafama çalıyor. Zaten şikayetim de var. Beni dövüyordu. Ben camdan 'Ne olur eve gel' dedim. Evden uzaklaştırması da var ama yine de akıllanmıyor. Sürekli içip beni dövüyor. Yine şikayetçi olacağım. Bıktım, usandım. Oğlum beni öldürecek" ifadelerini kullandı.

OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İfadesi alınan yaşlı kadın, oğlundan şikayetçi oldu. Polis, komşu dayağından sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Oğlu tarafından dövülen annenin imdadına komşuları yetişti
Kaynak: İHA
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Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlu tarafından dövülen annenin imdadına komşuları yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğlu tarafından dövülen annenin imdadına komşuları yetişti - Son Dakika
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