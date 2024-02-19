Esenyurt'ta otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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Esenyurt'ta otomobil alev topuna döndü

Esenyurt\'ta otomobil alev topuna döndü

Esenyurt'ta sokak üzerindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken araç patlamalar yaşadı. Yangın söndürülürken olayda ölen veya yaralanan olmadı. Alev topuna dönen aracın patlama anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

19.02.2024 23:01
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Esenyurt'ta otomobil alev topuna döndü

Alev alev yanan aracın patlama anı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak üzerindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patlamalar yaşanan araç bir süre sonra söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken alev topuna dönen otomobil cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki otomobilin motorundan bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Bir süre sonra araç, alev almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada yanan araçta patlamalar meydana geldi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken alev topuna dönen aracın o anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
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