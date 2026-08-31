Polis ekiplerinin zor anları! Havaya ateş açmak zorunda kaldılar - Son Dakika
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Polis ekiplerinin zor anları! Havaya ateş açmak zorunda kaldılar

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Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde şeker hastalığı nedeniyle sinir krizi geçiren bir adam, elinde bıçakla sokağa inerek çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Polisi görünce kendisini otomobiline kilitleyen ve uyarılar üzerine havaya ateş açılarak araçtan çıkarılan şahıs, emniyet güçlerine mukavemet etmesine rağmen kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Esenyurt'ta sinir krizi geçirerek elindeki bıçakla çevredekileri tehdit eden şahıs, sokakta dehşet saçtı. Polis ekiplerini görünce kendisini otomobile kilitleyen şüpheli, ekiplerin havaya ateş açmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şeker hastası olduğu öğrenilen bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Elindeki bıçakla sokağa inen adam, çevredeki vatandaşlara bağırıp elindeki bıçağı rastgele sallayarak korku dolu anlar yaşattı.

POLİSİ GÖRÜNCE KENDİNİ ARACINA KİLİTLEDİ

İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden şüpheli, bu kez park halindeki otomobiline binerek kendisini içeriye kilitledi. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen araçtan inmeyi reddeden şahıs için polis ekipleri havaya ateş açarak müdahalede bulundu.

MUKAVEMET GÖSTERSE DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarılan şahıs, gözaltına alındığı sırada emniyet güçlerine mukavemet göstermeye çalıştı. Kısa sürede etkisiz hale getirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Vatandaşların büyük paniğe kapıldığı o anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, Olaylar, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinin zor anları! Havaya ateş açmak zorunda kaldılar - Son Dakika

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